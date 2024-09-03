主管揪「集體嫖妓」再舉報！害員工全失業　真相竟是公司黑暗陰謀

▲中國有業者不想付遣散費，傳主管「自我犧牲」帶著員工集體嫖妓後舉報。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

中國武漢傳出有主管帶著資深員工集體嫖妓，未料老闆竟事後向上級「認罪」，不過因為這位主管「勇於認錯」不用被炒魷魚，反而是底下的資深員工被開除，不過事後卻發現，這一切竟是公司的陰謀！

近日微博上的中國網紅和網友熱議，一家「武漢中信設計院」傳出要裁掉多名資深員工，但在裁員之前，居然有主管帶著一群資深員工集體嫖妓，之後還向上級認罪，讓這些資深員工全部被開除。

據了解，這間「武漢中信設計院」打算把高薪的資深員工都裁掉，但公司卻不想支付高額的遣散費，因此這位主管竟想出這個妙計，就是自己願意「犧牲小我」，親自帶著一群資深員工到情色KTV嫖妓，這些員工們誤以為主管體恤員工，讓他們調劑身心，殊不知竟是個陷阱。

這名帶著資深員工集體嫖妓的主管事後親自向上級舉報，導致這些跟他去過KTV嫖妓的資深員工門，都被冠上「參與非法活動」的罪名，最後公司也順理成章將這些資深員工通通開除，省了一大筆的資遣費。

這起事件在微博上曝光引發熱議，許多網友紛紛表示，「這操作真是牛！」、「這是三十六計中的哪招？」、「好奇這名院長的下場怎樣？也被解雇了嗎？」、「這殺敵八百、自損兩萬的招，正常人哪想得出來？」。

▲這起事件在微博上曝光引發熱議，許多網友紛紛表示，「這操作真是牛！」。（圖／翻攝自微博）

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