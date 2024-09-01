惡劣中國客遊奈良踢鹿！　遭日人怒斥滾出去影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

日本奈良鹿多次遭受中國遊客攻擊，引發中國遊客與日本人間的摩擦，儘管多次被阻止、出動警察站崗，仍有沒禮貌的中國遊客進行類似行徑。一名日本網友親眼看到後氣炸，立刻拿手機拍攝並上前阻止，雙方爆發口角衝突，影片曝光後已吸引逾2220萬人次瀏覽。

▲中國遊客在奈良公園踢鹿踢到鐵板，被日本人趕出公園。（圖／翻攝X，下同）



日本網友「へずまりゅう原田将大(山口県代表)」日前在奈良公園，親眼看見一名中國遊客去踢弄一隻正在休息的鹿的前腳，立刻拿出手機拍攝，並上前怒斥中國遊客。

該名中國遊客立刻頻頻道歉，聲稱「只是跟牠鬧著玩的」，但同行的一名女子態度卻非常囂張，還裝出一副受害者模樣，彷彿認為出腳弄鹿的行為沒什麼大不了，也不在乎日本人保護鹿與動物的態度，嗆聲「那你報警啊」、「你那麼兇好恐怖」。另一名同行男性甚至直接罵英文髒話，邊罵邊被趕出奈良公園。

「へずまりゅう原田将大(山口県代表)」將影片分享在社群平台X上，並表示，「有中國人像踢足球一樣出腳踢鹿，所以我立刻開始拍攝。這些人只會找藉口，而且那個女人還裝成受害者的樣子生氣，所以我把他們趕出了奈良公園。他們來日本到底是幹什麼的？虐待動物的人我絕不原諒。請大家幫忙轉發和擴散。」