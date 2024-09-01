惡劣中國客遊奈良踢鹿！　遭日人怒斥滾出去影片曝

【警察沙汰】— へずまりゅう原田将大(山口県代表) (@hezuruy) August 30, 2024
中国人が鹿さんをサッカーボールのように蹴り上げたのですぐにカメラを回しました。こいつら言い訳ばかりだし女が被害者ヅラしてキレて来たので奈良公園から追い出しました。
日本に何をしに来たんだ？
動物を虐める奴はマジで許さんからな。
フォロー拡散宜しくお願いします。 pic.twitter.com/pg0LIrr74e
記者張靖榕／綜合外電報導
日本奈良鹿多次遭受中國遊客攻擊，引發中國遊客與日本人間的摩擦，儘管多次被阻止、出動警察站崗，仍有沒禮貌的中國遊客進行類似行徑。一名日本網友親眼看到後氣炸，立刻拿手機拍攝並上前阻止，雙方爆發口角衝突，影片曝光後已吸引逾2220萬人次瀏覽。
▲中國遊客在奈良公園踢鹿踢到鐵板，被日本人趕出公園。（圖／翻攝X，下同）
日本網友「へずまりゅう原田将大(山口県代表)」日前在奈良公園，親眼看見一名中國遊客去踢弄一隻正在休息的鹿的前腳，立刻拿出手機拍攝，並上前怒斥中國遊客。
該名中國遊客立刻頻頻道歉，聲稱「只是跟牠鬧著玩的」，但同行的一名女子態度卻非常囂張，還裝出一副受害者模樣，彷彿認為出腳弄鹿的行為沒什麼大不了，也不在乎日本人保護鹿與動物的態度，嗆聲「那你報警啊」、「你那麼兇好恐怖」。另一名同行男性甚至直接罵英文髒話，邊罵邊被趕出奈良公園。
「へずまりゅう原田将大(山口県代表)」將影片分享在社群平台X上，並表示，「有中國人像踢足球一樣出腳踢鹿，所以我立刻開始拍攝。這些人只會找藉口，而且那個女人還裝成受害者的樣子生氣，所以我把他們趕出了奈良公園。他們來日本到底是幹什麼的？虐待動物的人我絕不原諒。請大家幫忙轉發和擴散。」
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