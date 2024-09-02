奏唱「國歌」也要有規範！　中國官方發布標準曲譜及錄音

▲中國國歌標準演奏曲譜。（圖／翻攝自人民日報）

文／中央社

中國國務院新聞辦公室今天舉行記者會，發布中國國歌「義勇軍進行曲」的3種「標準演奏曲譜」和4種「官方錄音版本」。中國全國人大官員說，此舉是為「進一步規範國歌的奏唱、播放和使用」。

綜合新京報等中國媒體報導，中國全國人大常委會法工委副主任武增說，為「進一步規範國歌的奏唱、播放和使用」，中共中宣部、中國國務院辦公廳、全國人大常委會法工委會同中國文學藝術界聯合會、中國音樂家協會等組織，展開中國國歌「標準演奏曲譜」審定及「官方錄音版本」錄製。

武增說，此舉是把「長期實踐」後形成的唱法、演奏法、力度等內容明確固定，最終確定今天發布的中國國歌「標準演奏曲譜」，包括管弦樂總譜、管樂總譜及鋼琴伴奏譜。進而確定管弦樂版、管弦樂合唱版、管樂版、管樂合唱版等4版組成的「官方錄音版本」並發布。

他又說，此舉將「更有利於國歌奏唱的嚴肅性和規範性，有利於黨和國家的禮儀制度、禮樂制度的建設，更好地維護國家尊嚴」。

中國全國人大常委會於2017年9月1日制定通過「國歌法」，詳細規定應當奏唱中國國歌的9類場合，並明定「國家倡導公民和組織在『適宜的場合』奏唱國歌，表達愛國情感」。同時規定國歌不得用於或變相用於商標、商業廣告，不得在私人喪事活動等不適宜的場合使用，不得作為公共場所的背景音樂等。