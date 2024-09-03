10點開賣！台灣虎航機票下殺799元起　只有2天

▲台灣虎航推出限時促銷，全航線下殺最低價799元起（未稅）。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航今（3）日上午10時起推出促銷，日本、韓國、泰國、越南、澳門等全航線下殺，單程機票未稅最低799元起，限2天。中華航空與台北捷運合作推出「航空捷運聯票」，即起購買機票入境台灣的旅客，北捷72小時票原價380元，享66折、優惠價250 元。

台灣虎航推出「平日省很大」促銷活動，優惠包括日本1799元起、韓國1999元起、越南2099元起、澳門799元起、泰國3599元起，以上皆為未稅價。促銷期間從今上午10時至明晚11時59分止，適用搭乘期間為今日至12月31日。

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▲台灣虎航限時促銷，全航線下殺最低價799元起（未稅）。（圖／翻攝台灣虎航官網）

台灣虎航表示，於台灣端出發時限購買周一、二、三的航班；日本、韓國、澳門、泰國、越南端出發時，限購買周三、四、五的航班，方有機會搶得優惠票價。優惠價機位開放銷售日期及機位有限，售完為止。

華航與北捷合推「航空捷運聯票」，即日起至明年2月28日購買華航國際線機票入境台灣的旅客，抵台後7日內，憑登機證、護照及購買憑證至易飛網指定櫃檯，桃園機場第一、二航廈及桃園捷運A1台北車站，享優惠價購買北捷 72 小時票。

▲中華航空與台北捷運合推「航空捷運聯票」，加購優惠最低66折起。（圖／華航提供）

華航指出，即日起至9月30日活動首月期間，搭乘華航國際線抵台旅客，可享66折加購北捷72小時票，優惠價每張250元，平均一天約80元捷運車資；10月1日至明年2月28日期間，旅客加購北捷72小時票，優惠價每張320元。

華航表示，北捷72小時旅遊票，在有效期限內，不限次數搭乘北捷，另享有貓空纜車、兒童新樂園、故宮博物院、西門紅樓等景點，以及捷運沿線知名商家專屬好禮與優惠。相關資訊可至華航網站查詢。

▲阿聯酋航空攜手合作夥伴，新增近1700個城市航點 。（圖／阿聯酋航空提供）

此外，阿聯酋航空表示，透過新增及強化其運輸生態系內的合作夥伴關係，既有網絡之外的航點數量達到倍增成長，拓展足跡至近1700 座新城市，每周平均超過 6.1萬名旅客透過阿聯酋航空及合作夥伴的綿密航網，飛往世界各地。

阿聯酋航空指出，與聯合航空、加拿大航空和澳洲航空緊密合作，持續擴大航點選項，提供北美與中南美洲、澳洲和紐西蘭超過350個目的地，並在飛行常客計畫中提供互惠權益，以及貴賓室使用權等獎勵。