▲夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌，帶來城市生活新視角。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

隨著夏日將至尾聲，台北捷運燈箱廣告以全新面貌，為乘客帶來城市生活新視角。其中，板南線推出全台首創捏捏手拉環，將手拉環設計成「科學麵」包裝，外型可愛且具有互動功能，乘客握住手拉環會聽到清脆聲音，彷彿捏碎科學麵一樣，瞬間喚醒童年記憶，吸引不少乘客好奇捏捏看，直呼好好玩。

▲▼板南線推出全台首創捏捏手拉環，乘客握住科學麵會聽到清脆聲音。

同樣在板南線，白蘭氏雞精也化身為醒腦列車，窗貼上一句句的幽默標語，讓上班族超有感。想要戰勝疲勞，就靠地表最強應援「白蘭氏鷄精」，讓你迅速甩開疲勞的自己。淡信線的車廂則變成恐龍棲息地，由基隆市政府打造全台唯一的AR恐龍生態園區，8/30震撼登場，恐龍迷們快上車掃QR Code找恐龍，還能抽期間限定好禮。

▲淡信線車廂變身恐龍棲息地，掃QR Code還能抽期間限定好禮。

PORTER 重磅推出全新「NEW HEAT」黑潮單品，登上忠孝復興超大版位攻佔通勤族視野，超質感的上班包款大受Z世代好評。三星摺疊新機Galaxy Z Fold6、Z Flip6在台北車站、忠孝復興轉乘道驚艷亮相，全新AI功能，讓折疊機完美成為日常好幫手，連續燈箱+壁貼，輕鬆網羅人潮視線。想擁有和北捷一樣便利又快速的生活嗎？全聯小時達幫你搞定，手機輕鬆下單，一鍵補貨免煩惱，小時達就是你的最佳神隊友，而公主們更不能錯過，唯美古風群像養成手遊《搖光錄：亂世公主》，百位美男隨便你挑

▲PORTER 重磅推出全新「NEW HEAT」黑潮單品，登上忠孝復興超大版位攻佔通勤族視野。

▲三星摺疊新機Galaxy Z Fold6、Z Flip6在台北車站、忠孝復興轉乘道驚艷亮相。



喜劇鬼片《鬼才之道》卡司陣容強大，一上映就好評不斷，中山站手扶梯變成陰間通道，讓陳柏霖和張榕容陪你笑闖鬼月。來到市政府站3號出口， foodpanda粉紅色壁貼超吸睛，從手扶梯就能感受到林柏宏與9m88的甜蜜配送，想要曖昧轉為正宮，叫foodpanda送就對了！沉浸式劇情卡牌手遊《代號鳶》夏日限定鳶報啟動，電影級Live2D劇情畫面，讓你與五位男主上演一齣亂世虐戀劇。

▲市政府站3號出口， foodpanda粉紅色壁貼超吸睛。

從中山站4號出口出來，跟著女神許瑋甯開跑，許瑋甯穿著New Balance全新推出的More v5，每一步都被柔軟和穩定感完美包覆。BlackPink成員Rosé出任PUMA最新品牌大使，帶起時尚熱潮的Rosé也在忠孝復興掀起時尚風，讓人搭乘手扶梯時，忍不住多看幾眼。

▲BlackPink成員Rosé出任PUMA最新品牌大使，在忠孝復興掀起時尚風。

今年是施羅德投信在台設立35周年，在市政府與忠孝復興雙站聯動燈箱，為乘客提供不同新視野。另外，搭乘高鐵時也記得要抬頭看看，把豐富資訊一把抓，北捷和高鐵的燈箱廣告有源源不絕的創意新點子，成功抓住通勤族和旅客目光！