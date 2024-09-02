　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌　帶來城市生活新視角

▲夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌，帶來城市生活新視角。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

隨著夏日將至尾聲，台北捷運燈箱廣告以全新面貌，為乘客帶來城市生活新視角。其中，板南線推出全台首創捏捏手拉環，將手拉環設計成「科學麵」包裝，外型可愛且具有互動功能，乘客握住手拉環會聽到清脆聲音，彷彿捏碎科學麵一樣，瞬間喚醒童年記憶，吸引不少乘客好奇捏捏看，直呼好好玩。

▲夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌　帶來城市生活新視角。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼板南線推出全台首創捏捏手拉環，乘客握住科學麵會聽到清脆聲音。

▲夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌　帶來城市生活新視角。（圖／記者劉亮亨攝）

同樣在板南線，白蘭氏雞精也化身為醒腦列車，窗貼上一句句的幽默標語，讓上班族超有感。想要戰勝疲勞，就靠地表最強應援「白蘭氏鷄精」，讓你迅速甩開疲勞的自己。淡信線的車廂則變成恐龍棲息地，由基隆市政府打造全台唯一的AR恐龍生態園區，8/30震撼登場，恐龍迷們快上車掃QR Code找恐龍，還能抽期間限定好禮。

▲夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌　帶來城市生活新視角。（圖／記者劉亮亨攝）

▲淡信線車廂變身恐龍棲息地，掃QR Code還能抽期間限定好禮。

PORTER 重磅推出全新「NEW HEAT」黑潮單品，登上忠孝復興超大版位攻佔通勤族視野，超質感的上班包款大受Z世代好評。三星摺疊新機Galaxy Z Fold6、Z Flip6在台北車站、忠孝復興轉乘道驚艷亮相，全新AI功能，讓折疊機完美成為日常好幫手，連續燈箱+壁貼，輕鬆網羅人潮視線。想擁有和北捷一樣便利又快速的生活嗎？全聯小時達幫你搞定，手機輕鬆下單，一鍵補貨免煩惱，小時達就是你的最佳神隊友，而公主們更不能錯過，唯美古風群像養成手遊《搖光錄：亂世公主》，百位美男隨便你挑

▲夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌　帶來城市生活新視角。（圖／記者劉亮亨攝）

▲PORTER 重磅推出全新「NEW HEAT」黑潮單品，登上忠孝復興超大版位攻佔通勤族視野。

▲夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌　帶來城市生活新視角。（圖／記者劉亮亨攝）

▲三星摺疊新機Galaxy Z Fold6、Z Flip6在台北車站、忠孝復興轉乘道驚艷亮相。

喜劇鬼片《鬼才之道》卡司陣容強大，一上映就好評不斷，中山站手扶梯變成陰間通道，讓陳柏霖和張榕容陪你笑闖鬼月。來到市政府站3號出口， foodpanda粉紅色壁貼超吸睛，從手扶梯就能感受到林柏宏與9m88的甜蜜配送，想要曖昧轉為正宮，叫foodpanda送就對了！沉浸式劇情卡牌手遊《代號鳶》夏日限定鳶報啟動，電影級Live2D劇情畫面，讓你與五位男主上演一齣亂世虐戀劇。

▲夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌　帶來城市生活新視角。（圖／記者劉亮亨攝）

▲市政府站3號出口， foodpanda粉紅色壁貼超吸睛。

從中山站4號出口出來，跟著女神許瑋甯開跑，許瑋甯穿著New Balance全新推出的More v5，每一步都被柔軟和穩定感完美包覆。BlackPink成員Rosé出任PUMA最新品牌大使，帶起時尚熱潮的Rosé也在忠孝復興掀起時尚風，讓人搭乘手扶梯時，忍不住多看幾眼。

▲夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌　帶來城市生活新視角。（圖／記者劉亮亨攝）

▲BlackPink成員Rosé出任PUMA最新品牌大使，在忠孝復興掀起時尚風。

今年是施羅德投信在台設立35周年，在市政府與忠孝復興雙站聯動燈箱，為乘客提供不同新視野。另外，搭乘高鐵時也記得要抬頭看看，把豐富資訊一把抓，北捷和高鐵的燈箱廣告有源源不絕的創意新點子，成功抓住通勤族和旅客目光！

ET快訊
墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他拍下現況：取締就是個笑話？
潘瑋柏女兒首曝光！一家3口遊迪士尼
宥勝被判刑8個月　現況曝光
3案酸柯文哲是「容易被騙體質」　律師嘆：也想當領導人？
快訊／被視為畏罪潛逃「重要共犯」！　邵琇珮廉政署應訊中
轟大法官名單又獨又爛　國民黨嗆賴清德「綠色酬庸」：退回重提

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農業部收到陸方通知「文旦恢復銷對岸」　瑞穗農會已接百噸訂單

墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他拍下現況：取締就是個笑話？

小1數學「帶60元買10元水果應找多少」？他答50元被打叉...正解曝

竹科太太「謝謝好老公」爽拿100萬獎金！網見4字酸爆：什麼鬼

農糧署突破蔬菜加工技術　國產花椰菜全株利用「米產品更多元」

第1次見家長就算命！ 斷言「浪費電、離過婚」　男友1反應網勸放生

孩子熱到想吐！瑞莎哭訴新北體育館「42度沒冷氣」：無法訓練

北市年輕人快申請！符合資格「最高可領1.5萬元」...連拿3個月

夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌　帶來城市生活新視角

3案酸柯文哲是「容易被騙體質」　律師嘆：也想當領導人？

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

農業部收到陸方通知「文旦恢復銷對岸」　瑞穗農會已接百噸訂單

墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他拍下現況：取締就是個笑話？

小1數學「帶60元買10元水果應找多少」？他答50元被打叉...正解曝

竹科太太「謝謝好老公」爽拿100萬獎金！網見4字酸爆：什麼鬼

農糧署突破蔬菜加工技術　國產花椰菜全株利用「米產品更多元」

第1次見家長就算命！ 斷言「浪費電、離過婚」　男友1反應網勸放生

孩子熱到想吐！瑞莎哭訴新北體育館「42度沒冷氣」：無法訓練

北市年輕人快申請！符合資格「最高可領1.5萬元」...連拿3個月

夏日尾聲「北捷燈箱」全新風貌　帶來城市生活新視角

3案酸柯文哲是「容易被騙體質」　律師嘆：也想當領導人？

賀「考試滿分」！北農質譜快檢獲台美檢驗8個滿意認證

男客人在咖啡廳「趴睡3小時」　他一搖嚇壞：早就死了

NFL49人隊新秀皮爾索爾遭搶劫開槍　背部穿出送醫治療出院

中國女三寶逆向撞車！下車「連搧對方10巴掌」　身分被起底

台積電2030年設日本第三廠　經長郭智輝改口：無法代答

「深偽技術」性剝削受害少女占6成　南韓警方決定調查Telegram

菲國M痘病例再+3！75%患者因「性接觸」染疫　政府急籲：忍住點

AI浪潮推動企業營收　法人：今年資金偏好「ESG債券型基金」

中國限電危機中　鼓勵「新能源車」反向充電給電網

農業部收到陸方通知「文旦恢復銷對岸」　瑞穗農會已接百噸訂單

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

摩羯估成中颱　明晚起變天

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

日遊客逛木柵動物園「感覺不用來」　網友反曝差別

564萬YTR挺柯喊「政治迫害」　向民眾黨提1要求！

摩羯明起變天！　颱風好發期來了

摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝

9月第一周「最強運生肖」出爐　屬雞財運大贏家、屬馬貴人來了

女兒逛文博會被控偷竊　全家遭搜包

1年只開1天！　苑裡「鬼門關大夜市」人潮擠爆空拍照曝光

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

更多熱門

相關新聞

竹山、信義警方於開學日守護學童上學安全

竹山、信義警方於開學日守護學童上學安全

為期2個月的暑假在8月30日結束，國中、小學童重返校園開始新學期課程，竹山警分局為守護學童首日上學安全，於學校周遭重要路口啟動道路交通安全疏導及防堵詐騙、毒品進入校園勤務，守護學童平安上學。

六十石山金針花推遲盛開　賞花正好

六十石山金針花推遲盛開　賞花正好

南美館x南市博暑假強檔優惠當日看展門票一加一

南美館x南市博暑假強檔優惠當日看展門票一加一

暑假最後一波　法拍知本溫泉套房最後3間

暑假最後一波　法拍知本溫泉套房最後3間

台東親子Let’s上山下海消暑趣　學習安全玩水

台東親子Let’s上山下海消暑趣　學習安全玩水

關鍵字：

暑假北捷捷運燈箱家外媒體月台家外媒體專題

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面