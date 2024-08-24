木瓜牛乳霜淇淋買1送1、美式買10送8！超商週末小確幸一次看

▲7-ELEVEN雪淋霜新口味把「統一木瓜牛乳」神還原，周末限時3天買1送1。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

辛苦上班一周，終於迎接周末小確幸時光！超商也紛紛推出咖啡、冰飲品、零食等優惠，7-11祭出霜淇淋、思樂冰不限口味「買1送1」，還有咖啡控必搶的特大美式「買10送8」、卡布或厚乳拿鐵8杯組下殺。而全家也推出霜淇淋、甜筒、氣泡水等冰飲品買1送1，隨買跨店取更有哈根達斯迷你杯「買10送10」限量開賣。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN在即日起至8月25日，門市推出多款消暑優惠，包括霜淇淋、思樂冰，不限口味憑iCashPAY支付「買1送1」，酷聖石複合店的3oz系列冰淇淋也買1送1。「日系甜點飲品」和風葛粉拿鐵系列特大杯，嚐鮮價79元（原價90元）。

其中「木瓜牛乳霜淇淋」是神還原經典飲品「統一木瓜牛乳」，採用當季在欉紅肉木瓜汁，搭配優質乳源，融合出果香四溢、奶香濃郁絕妙口感，木瓜牛乳控必吃。

▼7-11即日起至8月25日門市優惠，憑iCashPay支付「買1送1」。（圖／業者提供）

●7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」優惠

另外7-ELEVEN 即日起至8月31日，針對夏季限定咖啡、人氣咖啡、飲品，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出多組優惠。



特大杯美式，買10送8，原價1080元，特價600元，省480元。

厚乳拿鐵8杯組，原價520元，特價330元，省190元。

大杯卡布奇諾8杯組，原價440元，特價300元，省140元。

西西里風檸檬咖啡系列8杯組，特價470元，最多省210元。

香橙果纖風味氣泡咖啡8杯組，特價470元，最多省210元。

一顆檸檬紅茶8杯組，原價480元，特價330元，省150元。

一顆檸檬青茶8杯組，原價480元，特價330元，省150元。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」優惠夏季咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家周末「康康5優惠」即日起至8月25日，推出5樣好康「買1送1」或「買2送2」下殺。

門市限定：

Fami!ce霜淇淋，原價49元，買1送1。

門市、APP隨買跨店取：

味丹竹炭水700ml，原價20元，買2送2。

黑松茶花一番煎茶，原價25元，買1送1。

多喝水STAY COOL礦物質強氣泡，原價29元，買1送1。

杜老爺淇淋巧酥甜筒，原價45元，買1送1。

7.77蘋果沙瓦/山梨白桃沙瓦，原價69元，2件95元。

▼全家超商康康5優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲全家APP「隨買跨店取」即日起至9月3日，哈根達斯迷你杯「買10送10」，限量開賣，售完為止。（圖／翻攝自全家）

●全家會員限定優惠

全家即日起至8月25日也有「會員限定」好康，只要加入會員，門市或APP隨買跨店取，多款商品「買1送1」，包括零食、飲料、生活用品都有。

像是農心香辣雞肉風味辛拉麵、UCC瓶裝職人冰咖啡、妮維雅止汗爽身乳膏等商品「買1送1」。人氣Let's Cafe大經典拿鐵、搖搖茶吧指定飲品「第2杯10元」。

▼全家「會員限定」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

萊爾富周末限時殺，即日起至8月25日多樣商品「買1送1」，包括茶飲、餅乾、泡麵等都有。

「KitKat草莓味消化餅」更是一口氣從原價159元，下殺到特價49元。還有Hi Cafe現做冰泰式奶茶特價49元，適合趁機嚐鮮。

冰泰式奶茶 原價55元，特價49元。

立頓培茶歐蕾，原價35元，第2件10元。

波蜜元氣美茶、亮妍紅烏龍茶 500ml，原價35元，買1送1。

KitKat草莓味消化餅分享包，原價159元，特價49元。

家樂氏纖穀脆40g，原價59元，買1送1。

Gery厚醬起司蘇打餅，原價49元，買1送1。

農心爽口海鮮味烏龍麵，原價49元，買1送1。

靠得住抑菌好棉褲L號2片，原價118元，特價30元。

▼萊爾富限時殺。（圖／業者提供）

★美廉社

●即日起至8月25日周末限定優惠：

大杯濃萃咖啡，買1送1（原價50/60元），自備環保杯再省5元。

「台中東勢寶島甘露梨」400g， 2顆129元。

●美廉社即日起至9月17日優惠：

大杯經典拿鐵，原價55元，特價35元。

「中杯咖啡」搭配茶葉蛋2顆、烤番薯、指定麵包、即食雞胸肉（任選），可一杯現折20元。

▼美廉社周末限定「大杯濃萃咖啡」買1送1。（圖／業者提供）

▼美廉社即日起至9月17日，推出咖啡、水果促銷優惠。（圖／業者提供）