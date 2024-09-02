比賽忘了拿出手機！義選手「帕運資格被取消」　剛到手的銅牌飛了

▲義大利賽艇選手佩里尼因在帕運使用手機，而被取消PR1男子單人雙槳的資格。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

義大利賽艇選手佩里尼（Giacomo Perini）9月1日在巴黎參加帕運時，因在比賽中使用「通訊設備」，而被取消PR1男子單人雙槳決賽的資格，也令他失去了剛剛獲得的銅牌。儘管佩里尼表示這只是個疏忽，堅稱自己未在比賽中使用手機交流，但世界賽艇組織最後仍決定根據規則取消他的資格。

據路透社報導，28歲的佩里尼此前因罹患骨癌接受了右腿截肢手術。在被取消資格前，佩里尼剛在PR1男子單人雙槳決賽中以第3名的成績完賽。這是只使用手臂和肩膀劃槳的級別。然而，比賽結束後，世界賽艇組織發現佩里尼違反比賽規定，在比賽期間攜帶通訊設備，因此決定取消他的資格，使得澳洲選手霍里（Erik Horrie）從第四名晉升為第三名。

佩里尼對這項決定表示不滿，強調自己未在比賽中使用手機，而是將手機放在船上的一個小包裡，裡面還有一瓶水，認為自己並未違反比賽規則，因為他沒有使用手機進行任何形式的溝通，但世界賽艇組織仍決定根據規則取消他的資格。

在佩里尼的資格被取消後，PR1男子單人雙槳項目的成績變成了英國選手普里查德（Ben Pritchard）獲得金牌，烏克蘭的波利安斯基（Roman Polianskyo）獲得銀牌，澳洲選手霍里獲得銅牌。世界賽艇總會透露，義大利隊已對此提出上訴，預計國際管理機構將在當天結束前做出反應。