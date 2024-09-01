老婦失蹤1年！警破門見她被冰封藏屍　兒詐領養老金辯：沒錢辦葬禮

▲義大利一名男子在母親死亡後，為了繼續領取她的養老金，將遺體藏入冰箱。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者葉睿涵／編譯

義大利58歲男子馬盧斯（Sandro Malus）最近被揭發，在母親皮羅尼（Rossana Pironi）去世後，將她的屍體藏進了家中冰箱，繼續詐領母親的養老金，引發社會震驚。馬盧斯在惡行敗露後，強調自己不是殺人犯，但對於隱藏母親屍體的行為感到極度懊悔。

《太陽報》引述馬盧斯的說法指出，78歲的皮羅尼在2023年1月自然死亡，但由於馬盧斯無力支付葬禮費用，於是他決定將母親的遺體藏入冰箱，並繼續領取母親的養老金，「我發現她沒有呼吸了以後，感到十分絕望。我沒有錢為她舉行葬禮，只好把她鎖進冰箱裡。我永遠不會為自己做的事而得到安寧。」

馬盧斯試圖對鄰居隱瞞母親已死的消息，不僅謊稱母親出門去了，還不斷購買2人份的物品，想要讓鄰居們誤以為母親還活著，但當地居民幾個月都沒見到皮羅尼後，開始感到不安，並向警方通報了此事，最後警方在馬盧斯家中的冰箱中發現了皮羅尼的遺體，而馬盧斯也承認自己為了詐領母親的養老金，遲遲未通報母親的死訊。

目前，警方正在調查馬盧斯是否涉嫌欺詐和隱藏屍體，但尚未正式提出控訴。同時，檢方也未排除他為非法獲得母親養老金而殺害她的可能性。皮羅尼的遺體必須解凍4天后，才能進行解剖驗屍。當地市長德西（Angelo Dessi）對此事件感到震驚，並表示他的社區發生這樣的事「令人難以置信」。