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台南為弱勢投保微型保險人數居全國之冠　南山人壽慈善基金會再捐微型保險

▲台南市社會局盧禹璁局長，代表黃偉哲市長致贈感謝狀給南山人壽慈善基金會李淑娟董事及南山產物保險公司楊蕙菁副總經理，感謝提供弱勢民眾基本保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局盧禹璁局長，代表黃偉哲市長致贈感謝狀給南山人壽慈善基金會李淑娟董事及南山產物保險公司楊蕙菁副總經理，感謝提供弱勢民眾基本保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南山人壽慈善基金會、南山產物保險公司，響應台南市照顧弱勢優先，自2022年起與台南市政府共同合作，為台南市65-75歲中低收老人辦理微型保險，2024年再度針對全市列冊低收入戶、中低收入戶提供「微型火災不便費用保險」，約3萬5千人受惠。

2日在永華市政中心社會局盧禹璁局長，代表黃偉哲市長致贈感謝狀給南山人壽慈善基金會李淑娟董事及南山產物保險公司楊蕙菁副總經理，感謝提供弱勢民眾基本保障。

黃偉哲市長表示，台南市目前為弱勢民眾投保微型保險人數為7萬8506人，依據中華民國人壽保險商業同業公會公布各縣市微型保險資料顯示，截至今年7月止投保微型保險有效契約人數占比高達13.05％，為全國各縣市第一名。黃偉哲市長說考量弱勢家庭受限經濟因素，無多餘財力另行投保商業保險，社會局自2020年起陸續針對轄內列冊低收、中低收入戶、身心障礙、經濟弱勢家庭兒少生活扶助者及特境家庭戶內成員及中低收入老人等投保30~50萬元微型保險，費用由民間公益團體捐贈，若不慎發生意外事故致失能或身故可獲得基本理賠金，特別感謝多家保險業者及民間單位的共同投入，提供弱勢家戶基本保障。

▲台南市社會局盧禹璁局長，代表黃偉哲市長致贈感謝狀給南山人壽慈善基金會李淑娟董事及南山產物保險公司楊蕙菁副總經理，感謝提供弱勢民眾基本保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長表示，此次捐贈「台南市微型保險火災不便費用保險」，由社會局與南山人壽慈善基金會共同合作，為全市列冊低收入戶及中低收入戶主動投保，提供其因火災事故時能獲得不便險的補償費用。保險期間為期1年，當被保險人居住處所遭遇火災事故時，建築物或屋內物品毀損，能獲得每人定額新台幣8000元的火災不便費用保險金保障額度(同一事故給付一次，保險期間內最高給付次數以2次為限)，保險費用由財團法人南山人壽慈善基金會全額捐助。

社會局說明，此次承保單位為南山產物保險股份有限公司，投保程序簡單便民，由社會局提供符合資格之名冊給該公司核保後納保，符合投保身分者無需自行繳納保費，由微型保險計畫共同合作單位捐助支應。若台南市民對各項「微型保險」有疑問，可洽06-2552330社會局社會救助科王社工。

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