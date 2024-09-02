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余祥銓又出事了！護妻不成反鬧笑話「柔柔韓國豔遇歐巴」醋意大爆發

▲▼韓國,慶生,夫妻,柔柔,瘦身,余祥銓,韓劇,豔遇,搭訕,韓劇,懷孕,紫孅果。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

余祥銓又出事了！日前，余祥銓帶著愛妻柔柔飛往韓國慶祝生日，原本是一次甜蜜的浪漫之旅，卻因為柔柔意外「豔遇」而引發一連串爆笑的趣事。讓柔柔直呼「太棒了！好久沒被搭訕，居然還有這種待遇！」

韓國慶生之旅　夫妻甜蜜恩愛卻突發趣事
此次韓國慶生行，柔柔與余祥銓來到韓國的海邊，準備享受陽光海灘。當天柔柔身穿一件白色流蘇細肩帶背心搭配比基尼，大方展現她產後成功瘦身的窈窕身材，吸引了不少路人的目光。正當兩人悠閒地在沙灘上漫步時，一位高大帥氣的韓國「歐巴」突然上前搭訕，讓柔柔頓時不知所措。

面對這突如其來的「豔遇」，柔柔顯得有些尷尬，但這位韓國「歐巴」似乎對她一見鍾情，竟毫不退縮地表達了自己的好感。

余祥銓機智護妻　韓劇般的情節上演
作為丈夫的余祥銓，立刻運用了從韓劇中學到的韓文單字，加上誇張的肢體動作和英文，試圖讓這位韓國「歐巴」明白眼前的美女已經是有夫之婦。既緊張又搞笑，最終，韓國「歐巴」在余祥銓的「熱情」對話下，只好尷尬地笑著離開
事後，柔柔不禁開心地表示：「這是我當媽後第一次感受到許久未有的韓劇女主角的戀愛感，真的超開心！」她還開玩笑說：「回想起來那個韓國歐巴其實有點帥，要不是余祥銓急忙出來解釋，我可能還會想多聊幾句呢。」

▲▼韓國,慶生,夫妻,柔柔,瘦身,余祥銓,韓劇,豔遇,搭訕,韓劇,懷孕,紫孅果。（圖／宏睿國際提供）

柔柔瘦身有成　維持纖細身材的秘密曝光
柔柔在懷孕期間體重一度暴增超過20公斤，在產後僅用了兩個月的時間，就成功將體重恢復到產前的43公斤，再次擁有了纖細如少女的身材。這次韓國之行中，柔柔的好身材更是成為焦點，粉絲們在她分享的照片中紛紛驚呼她的瘦身成效。
柔柔透露，這次成功瘦身的關鍵就在於合理的飲食控制和適當的輔助產品。她說：「我其實完全沒有依靠運動，加上產後也完全沒有時間。瘦身最重要的還是飲食控制，多喝水，還有一個小秘密，就是我有使用輔助品。」

享受美食不長肉　柔柔的「紫孅奇蹟」
在這次的韓國慶生之旅中，夫妻倆不僅每日探訪一家韓式烤肉店，享受啤酒相伴的肉類盛宴，還在凌晨三點大快朵頤高熱量的澱粉食品，尤其是韓式石鍋拌飯的美味更是讓人無法抗拒。這樣的飲食對於保持身材無疑是一大挑戰，然而，令人驚訝的是，儘管柔柔在旅途中大口享受澱粉美食，從照片中依然能看到她保持著纖細的身材，彷彿少女一般。

▲▼韓國,慶生,夫妻,柔柔,瘦身,余祥銓,韓劇,豔遇,搭訕,韓劇,懷孕,紫孅果。（圖／宏睿國際提供）

柔柔透露，這趟旅行隨身攜帶的「紫孅果」，這款最近在媽媽圈爆紅的瘦身輔助品，不僅讓她能在享受美食的同時也能輕鬆順暢排出，避免把「脂肪」當作伴手禮帶回家。「紫孅果」採用日本大廠森永研發，結合了百香果萃取物中的白皮杉醇、肯亞紫茶中的特定多酚化合物GHG，以及日本專利玫瑰多酚。這些成分不僅能提高身體的基礎代謝率，還能加強血液循環，減少水腫現象，讓身材看起來更加苗條。紫孅果中的抗氧化成分和玫瑰多酚還能提升皮膚的彈性與光澤，在過程中依然保持健康美麗。

柔柔強調，瘦身並不是一朝一夕的事，需要合理的飲食控制和適當的輔助品。她建議大家在減重過程中，根據自己的生活習慣選擇適合的方法。她說：「我沒有完全戒掉手搖杯，因為我知道如果完全戒掉會讓我很難堅持下去，所以我選擇了適量控制，並搭配紫孅果，這樣既能滿足我的口腹之欲，又不會影響效果。」

趣味豔遇成夫妻甜蜜回憶　柔柔自信滿滿
她笑稱：「下次要自己和姊妹去韓國，不帶老公出門『礙事』。」柔柔表示：這次的瘦身成功不僅讓她變得更年輕、更有自信。「紫孅果」讓她在享受美食與旅行的同時，依然能夠保持纖細身材與健康美麗。

▲▼韓國,慶生,夫妻,柔柔,瘦身,余祥銓,韓劇,豔遇,搭訕,韓劇,懷孕,紫孅果。（圖／宏睿國際提供）

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