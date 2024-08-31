孕妻拒求歡！惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她驚醒「內褲多一隻手」

▲男子不滿妻子拒絕求歡，竟夜闖香閨侵犯小姨子。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名男子阿宏（化名）與女子小芸（化名）結婚，怎料小芸懷孕期間多次拒絕求歡，他竟將狼爪伸向小姨子小婷（化名），深夜偷闖房間出手侵犯，行為泯滅人性。高雄地院審理後，判阿宏10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿宏與小芸2006年結婚，婚後與小芸、小芸的家人同居，沒想到因為小芸懷孕在身，一直拒絕行房，阿宏竟趁著小芸家人不在家的機會，深夜闖入小婷的房間，並且動手實施侵犯，將手伸向小婷的私密處。

原先小婷已經睡著，遭到觸碰以後立即嚇醒，遭到姊夫侵犯，也讓她崩潰向姊姊哭訴。事後家人得知此事，阿宏當即向小婷下跪道歉，同時也向岳母致歉，獲得原諒以後，一家人相安無事、繼續過生活。

▲男子不滿妻子拒絕求歡，竟夜闖香閨侵犯小姨子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



不過，2018年間，阿宏因為出軌，與小芸鬧離婚，過程中竟毫不客氣地嗆小芸，當時是因為求歡不得，小芸要他去找小婷，他才會照做，「你都講了，我能不做嗎？你都同意了。」

而小婷當時隱忍，這次姊姊與姊夫離婚，她也終於不忍了，決定將姊夫一狀告上法院。高雄地院審理後，認定證據與證詞吻合，因此判阿宏10個月有期徒刑。