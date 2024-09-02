導遊突問「誰願意組隊住4人房」全場靜默　她好心點頭！結局神轉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

「國際形象顧問」吳孟潔日前發文分享，有兩位朋友參加海外旅行團，旅程中導遊臨時告知配房問題，希望有團員能組隊入住4人房，眼看無人願意將就，她朋友連忙舉手解圍，沒想到後來神展開，更讓其他團員羨慕不已。

講師吳孟潔先前在Threads發文提到，「我有兩位女性朋友參加了一個海外旅行團。當她們抵達五星級飯店時，導遊告知團員，由於房間分配的問題，現在需要有一間房住四個人，並詢問是否有人願意配合，那時大家互相看了看，沒有人願意。」

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眼看全場僵持不下，為了儘快解決問題，她的兩位朋友站出來解圍，沒多久另一組女生也答應了。吳孟潔笑說，「當她們拿到鑰匙，推開那兩扇大門時，發現竟然是總統套房，而且可以連住兩晚。」

她接著表示，「房間裡不僅有兩間獨立套房和一個大大的客廳、餐廳，所有該有的奢華設施一應俱全。朋友說，就是總統級待遇！第二天晚上，其他團員紛紛前去參觀，並對她們好生羨慕。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

對此，網友們紛紛回應，「很久以前也是達美航空超賣，直接問有沒有人願意搭日航下一班飛機？因為我們行程自由行，就自願換航班，然後就得到人生第一次坐商務艙的體驗了」、「塞翁失馬焉知非福」、「真的不要想著大家都要佔自己便宜，吃虧的是自己，有時候退一步，換個心境和想法，會發現上天還是眷顧寬容友善的人」、「有時以為吃虧，但原來是被眷顧了」、「好心有好報」。

另外，還有前領隊分享道，「以前做領隊，客人拿了門匙上去，之後走下來說不要尾房，又不願意去其他樓層跟朋友分開，我就問我團友介不介意一起住尾房，結果尾房有兩面超大落地玻璃，看海超美，我們兩個一起笑說賺到了。」

►吳孟潔授權引用。