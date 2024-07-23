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違法攬客遊美東挨罰3萬　YTR「小象愛出門」提告喊冤被打臉

▲▼YouTuber小象發文。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

▲旅遊型YouTuber「小象愛出門」（本名王律婷）因在台違法招攬旅行團挨罰。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

記者黃哲民／台北報導

經營YouTube旅遊頻道「小象愛出門Elephant GOGO」的女子王律婷，前年（2022年）間在YT與臉書粉專po文攬客「美東城市輕鬆遊」等行程，標榜「全都是由小象親自帶團」，被查出她並無我國經營旅行業許可，被交通部觀光署裁罰3萬元，王女提告抗罰，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。

本案源於王律婷2022年11月10日，在個人YT頻道「小象愛出門Elephant GOGO」、臉書粉專「小象愛出門」等社群平台，公布「2023.2.05-2.12 美東城市輕鬆遊」、「2023.2.05-2.22 美西狂野浪女遊」等旅遊訊息，招攬粉絲赴美由她帶團觀光。

觀光署接獲檢舉查出，王律婷其實身兼美國「BonBon's LLC」股東合夥人，並架設「BonBon's travel」旅遊網站，但她並未在我國設立公司取得經營旅行業許可，攬客行為已違反《發展觀光條例》，去年請她陳述意見後，裁罰她3萬元。

王律婷不服觀光署處分，提起訴願被駁回，再提本件行政訴訟告觀光署抗罰。她辯稱本件po文雖用中文，但全世界網友都能看到，只是分享美國旅行社在美國舉辦的行程，從集合、出發到解散都在美國，團員不限台灣人，如何認定她在台灣經營旅行業。

王女聲稱事先曾請教觀光署能否上網宣傳前述旅遊行程，觀光署答覆「網路無國界」、「台灣人或任何國籍的人，到美國參加美國的旅行團，只需要遵守美國當地法令的規定」、「台灣消費者，自己買機票，到美國當地參加美國的旅遊行程，那跟台灣法令沒有關係」。

王女說信賴觀光署的專業說明與行政指導，在「美國」po文宣傳卻被觀光署裁罰，有違應保護人民正當合理信賴的原則，請求撤罰。

▲▼YouTuber小象發文。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

▲旅遊型YouTuber「小象愛出門」（本名王律婷）因在台違法招攬旅行團挨罰。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

觀光署抗辯指出，王女本案po文提供「前十名報名者-折扣500美金團費4,500美金，十人即出團」等優惠，標榜「全都是由小象親自帶團」，更詳載「請先繳交訂金每人美團500美金」、「繳完訂金後前往填寫報名表」等廣告內容，構成在我國招攬不特定旅客參加團體旅遊行為。

觀光署指出，王女粉專的「管理者所在主要國家/地區」，原為「台灣」，被調查後改為「台灣、美國」，且王女回覆網友提問，聲稱「在試臺灣人這種方式的接受度」，可見確實在招攬我國旅客，且王女扭曲觀光署答覆，把她「可否在我國從事招攬旅遊活動之行為」混為一談。

法官審理認為，王女本件po文全用繁體中文，沒附加英文或他國語言，可見確以台灣人為主要目標，並至少有3位來自台中、苗栗與新北的台籍旅客，匯款參加王女po文行程，已在我國發生招攬效果。

至於被王女用來辯解的觀光署解答電話錄音，法官指出，當王女詢問「我是在美國的旅行社，台灣人自己飛過來，應該也不會有什麼問題吧」，答覆人員告知「你們如果有在台灣這邊進行招攬的行為，那就可能會有觸法的問題」，已清楚表明就算我國人民自行搭機到國外參加旅遊行程，若該行程在我國有招攬旅客行為，也屬違法。

法官認為王女無從主張信賴保護或欠缺不法意識，觀光署本件裁罰於法有據，判王女敗訴，可上訴。

王女的YouTube頻道「小象愛出門Elephant GOGO」，以拍攝旅遊、美食主題走紅，目前頻道有逾51萬訂閱者，臉書粉專38萬人追蹤。去年王女不但因涉及違法招攬旅行團惹議，還爆出在台東旅遊疑似酒駕，加上2022年挑戰喜馬拉雅山卻搭直升機下山事件，屢受網友負評，王女去年9月po文道歉，強調「我不會說自己是多好的人 ，但絕對不是一位壞人 」。

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