要去羽田機場！他「錯跑到成田」深夜急搭小黃　驚人帳單曝光

▲日本成田機場。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前從東京搭機返台，怎料該去羽田機場的他，竟錯跑到成田機場，情急之下他搭計程車趕路，結果車費卻更令他錯愕，忍不住苦笑自嘲「人生解鎖成就。」對此，大票網友也驚呆，直呼「這價錢可以直接開一張新機票了。」

網友日前在Threads崩潰發文，驚喊「完了！我跑錯機場了！要去羽田， 我人卻在成田，怎麼辦？救命。」

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當時，求救文掀起熱烈回響，許多網友留言表示，「我之前也這樣，直接搭計程車」、「我之前是台北出發，跑到高雄，剩下1小時左右的時間，直接來不及」、「只能改期」、「雖然對兩地相差多遠完全沒概念，不過祝順利」、「再買張單程機票，悠哉吃個午飯，感覺花費差不多」、「不如現場直接隨便買張機票，可能還便宜不少」、「錢能解決的事都算小事，就怕錢不夠」。

▲單趟計程車費高達台幣9352元。（圖／原PO授權引用）

後來，原PO連忙搭計程車前往羽田機場，怎料看見帳單後又是一陣傻眼，不禁含淚直呼「成田-羽田單趟計程車含夜間加成，全款拿下¥42780（台幣9352元），我是白癡，謝謝大家。」

對此，網友們洗版驚喊，「日本計程車真的超貴」、「感謝你的花費，讓大家知道...東京兩座機場單趟的價錢」、「我多睡一晚，然後選白天的飛機還划算，不然早點去機場睡」、「應該再玩幾天，買另一張回程」、「冷知識」、「在下佩服」、「司機大哥笑開懷」、「單程機票好像也差不多價錢」、「我要存著這篇當個警惕」。

►原PO授權引用。