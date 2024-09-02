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頭號柯黑賭輸了！王世堅「臉書留8字」被灌爆：期待高空彈跳

▲頭號柯黑賭錯了。（圖／即新聞）

▲王世堅賭錯了。（圖／即新聞）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，先是遭聲押禁見，不過今（2）日凌晨已被無保請回。身為「頭號柯黑」的立法委員王世堅先前才隔空與柯「對賭」，怎料時隔2天翻車，而大票網友也湧入留言，笑喊「謝謝堅哥表演高空彈跳」、「尷尬了...我們堅哥」。

起先，柯文哲被聲押後，王世堅還在臉書寫下8字，感嘆「不勝唏噓、哀矜勿喜」，結果今凌晨大逆轉，台北地院3點多諭知，民眾黨主席柯文哲犯罪嫌疑不重大，當庭釋放，無保請回。

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回顧2天前，王世堅曾表示「柯文哲如果進去的話，自己就帶個便當去看他，他請我吃便當，我也還他一個便當。」

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

當時，這番話引起柯的不滿，並在受訪時反嗆「若沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」而王世堅也火速回應，「要賭就賭做得到的，賭高空彈跳願意嗎？」

如今，王世堅隔空對賭輸了，大票網友紛紛洗版，「感謝堅哥，嘴巴上說討厭柯，卻用扶龍王的靈氣發文出手干預，你果然是真心愛著柯的」、「堅哥打賭從沒贏過，他就是知道這點才跟柯賭高空彈跳的」、「卡一個王世堅高空彈跳」、「堅哥，我的經驗是背對往下跳比較沒那麼可怕」、「謝我大堅哥，扶龍王」、「哥，雖然你很搞笑，還是要實現一下諾言」、「原來還有這一齣，哈哈哈哈哈哈」。

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