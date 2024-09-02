疑俄國「間諜白鯨」挪威外海離奇死亡　專家：前一天還好好的

▲白鯨「Hvaldimir」被懷疑是俄羅斯間諜，8月31日被發現身亡。（圖／翻攝Marine Mind，下同。）



記者吳美依／綜合報導

白鯨「Hvaldimir」被懷疑是俄羅斯訓練的「間諜」而聲名大噪，8月31日卻被發現漂浮在挪威外海，已經不幸身亡。海洋保育組織「海洋心靈」（Marine Mind）指出，白鯨死前一天狀況良好，遺體無明顯外傷，接下來將接受解剖，釐清死因。

衛報報導，「Hvaldimir」身長4.2公尺、體重1225公斤，估計約15歲，對於壽命可達60歲的白鯨而言，並不算老。牠的遺體在挪威西南部的里薩維卡灣（Risavika Bay）被一對捕魚父子發現，已經送至最鄰近港口，將由獸醫機構進行解剖。

長期追蹤白鯨蹤跡的「海洋心靈」創辦人、海洋生物學家斯特蘭德（Sebastian Strand）向法新社表示，目前尚不清楚「Hvaldimir」死因，牠身上沒有明顯傷勢，「這太可怕了。截至周五（8月30日）牠顯然狀況良好，所以我們必須搞清楚發生了什麼事。」

2019年4月，「Hvaldimir」第一次被人類發現，牠身上揹著一台GoPro相機，揹帶上寫著「聖彼得堡設備」，主動靠近挪威北部島嶼因戈亞（Ingøya）附近船隻，而這裡距離俄羅斯北方艦隊駐紮的摩爾曼斯克（Murmansk），大約415公里。

▲「海洋心靈」團隊與「Hvaldimir」互動。（圖／翻攝Marine Mind）



由於可疑的相機與揹帶，加上白鯨很少在高北極（High Arctic）以南這麼遠的地方被目擊，「Hvaldimir」的出現引發「間諜白鯨」的謠言。專家宣稱，俄羅斯海軍會訓練鯨魚用於軍事目的，但莫斯科從未回應這些指控。

挪威廣播公司（NRK）報導，2019年以來，「Hvaldimir」經常出沒在挪威沿海城鎮，非常溫馴，喜歡跟人玩。「海洋心靈」也表示，這頭白鯨對人類非常有興趣，還會對手勢做出反應，牠「似乎透過俄羅斯水域抵達挪威。推測牠在那裡被囚禁。」