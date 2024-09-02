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柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，1日晚間8時召開羈押庭，最終裁定無保請回，台北市前副市長彭振聲則有勾串之虞，羈押禁見。柯文哲被釋放後，於今（2日）清晨在臉書首度發聲，「我覺得這個法官算是扛著所有壓力了。」

▲柯文哲無保請回，陳佩琪依偎。（圖／記者陳以昇、徐文彬攝）

▲柯文哲無保請回，陳佩琪依偎。（圖／記者陳以昇、徐文彬攝）

柯文哲今晨4時58分在臉書首度發聲，感謝支持者的聲援，並表示若司法單位有問題，本來可以直接傳訊他，不需要在清晨時間以搜索的方式，去搜索他的住處、辦公室，還有民眾黨中央黨部，「特別是去搜索台灣民眾黨的中央黨部，無法理解他的目的是什麼。」

柯文哲控訴，台北地檢署在查扣手機跟硬碟後，用裡面存的資料「編故事」，而被捕的過去2天，「可以說是極盡壓迫跟凌虐」。談到京華城案，柯稱他在庭上和法官解釋所謂「840%的容積率」，轉送都市計畫委員會以後就完全沒有再過問，因為他認為作為市長不該過問個案，「所以後來容積率840%，其實我完全不知道。」

柯文哲表示，他在最後答辯時和法官說，過去2天檢察官的詢問方式已讓他知道他們態度明確，「所以我跟法官說『請你不要為難』，其實這一次真正辛苦的是法官，他扛住了最後的壓力，好！我們回去！請各位回去休息了！我覺得這個法官算是扛住所有壓力了。」

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