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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

矢板明夫曝3訪柯文哲經歷　政策矛盾都靠小聰明：年輕人都吃這套

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲矢板明夫分享過往3度訪柯文哲的經歷，認為柯文哲談論的政策，很多都自相矛盾。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案風暴，不但是他從政以來最大的危機，更毀壞他的清廉人設、重創民眾黨形象。媒體人矢板明夫1日表示，他曾單獨訪問柯文哲3次，認為柯文哲因為踏入政壇較晚，所以政策上多是「小肺活量政策」，再加上一些小聰明，「往往容易贏得年輕人的支持」。

矢板明夫1日在臉書表示，他曾單獨採訪過柯文哲3次，認為柯文哲很健談、說話直率，也很風趣，不論兩岸、國防、外交、住房、教育什麼問題都能夠幾乎不加思索地說出想法，「但是，當我回到辦公室開始整理他的發言時，才發現他的一些政策是自相矛盾的」。

矢板明夫舉例，柯文哲曾批評政府過於干涉民間經濟、公營企業太多，好像是在主張縮小政府功能，但同時柯文哲又主張成立國家主權基金，還強調政府應該加強對金融消費者的保護，這又是在主張擴大政府職能，關於兩岸政策也是主張「台灣要自主，兩岸要和平」，好像是一個非常美好的前景，但卻沒有給出具體的論述，「這種『魚與熊掌，可以兼得』的政策，在現實生活中，基本上是不可能實現的」。

矢板明夫說，二十多年前他在松下政經塾讀書，跟同學們討論政策時，經常會談到一個詞叫做「政策肺活量」，就是若有一位政治人物，從年輕時就開始研究某一項政策，經過長年的學習、思考、請教專家、自問自答之後，得出來的結論就可能是「大肺活量的政策」，「是可以接受來自各個方面的質疑和挑戰的。就好像游泳，肺活量大的話，潛到水中後可以一口氣游很遠、不用換氣」。

相反，從報紙、雜誌上看到的、或者和別人聊天時聽到的、偶然想到的一些沒有經過長時間思考推敲的政策，就是「小肺活量政策」。就好像游泳，每次把頭低下去後就馬上缺氧，不得不抬頭換氣。然後游不了多遠，就沒有體力了。

矢板明夫表示，柯文哲57歲才踏入政壇，馬上就成為行程繁忙的首都市長，幾乎沒有什麼時間學習和思考，而且自詡有高智商、是台大醫學系的教授、比周圍人都聰明，很少虚心聽取他人的意見，「所以，柯文哲所談論的政策，多是小肺活量政策」。

矢板明夫感嘆，柯文哲靠「小肺活量政策」和一些小聰明，當一個評論家或許還可以應付，不過如果要治理國家，一定會馬上露出馬腳，「但令人遺憾的是，這種政治人物，卻往往容易贏得年輕人的支持」。

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