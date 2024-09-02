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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳柯文哲被捕前「私訊創黨大老」　內容曝光：每個人都在推責任

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲傳柯文哲被捕前曾傳訊創黨大老，感慨「出事後，可以看出每個人都在推責任」。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

北檢偵辦京華城容積率圖利案，聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲。有媒體流出截圖，爆料柯文哲被補前曾傳訊給「創黨大老」，感嘆黨中央沒有大將，出事後每個人都在推責任。創黨大老則認為，柯文哲為了選總統，不擇手段找錢，又用人不當，才導致今日局面。

根據《聚傳媒》報導，柯文哲被捕前曾傳訊給某位創黨大老，提到出事固然是李文宗造成的問題，但人是他任命的，「所以我當然要負最大責任」，而這一陣子之所以手忙腳亂，是因為「整個中央黨部缺少可以指揮大局的軍師或大將」。

柯文哲感嘆，出事後，可以看出每個人都在推責任，其實每個人都承擔25％責任，事情就扛過去了，所以後來記者會、去告會計師，都讓事情變成無法收拾，「如果是政治危機，也就算了，問題是司法和媒體現在是政治工具，競總和木可帳簿都在調查局，後面還會有事，最慘的還沒出現」。

曾任民眾黨中央委員的人士認為，柯文哲對黃珊珊言聽計從，在總統大選時誤信對方提供的民調，造成藍白破局，一次得罪藍綠，如今被群起攻之，還抱怨黨部缺少大將，都是用人不當種下的因，今日自食其果。

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