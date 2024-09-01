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快訊／柯文哲羈押庭結束！換彭振聲23：15進入法庭　最快明凌晨有答案

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲1日晚間11點左右訊問結束，換彭振聲深夜11點15分進入法庭接受訊問。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民、趙蔡州／台北報導

檢廉偵辦京華城弊案，聲押禁見前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲。台北地院1日晚間8點召開羈押庭，由柯文哲先進入法庭接受訊問，羈押庭晚間10點59分左右順利結束，換彭振聲進入法庭接受庭訊，法院待2人都訊問完畢後才會宣布結果，預計最快2日凌晨就能得知2人是否羈押或交保。

彭振聲11點15分已進入法庭接受庭訊。彭振聲的辯護律師李岳洋、黃品淞稍早表示，暫時沒有接到彭振聲拒絕夜訊的指示，待會見面後若彭振聲想拒絕夜訊，就會立刻幫忙聲請。

▲▼台北市副市長彭振聲。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北市副市長彭振聲。（圖／記者李毓康攝）

回顧事件，檢調查出京華城容積率在柯文哲擔任市長期間暴增到840%，質疑有圖利或護航特定業者情事，於8月30分兵分多路前往柯文哲住家、台玻大樓辦公室搜索，同時以貪污案被告身分將柯文哲帶回廉政署約談，直到8月31日凌晨將他移送北檢複訊。

柯文哲8月31日凌晨抵達北檢後，由於拒絕夜間偵訊被檢方當庭逮捕，儘管他向法院聲請提審但遭法官駁回，他也因此被上銬在北檢度過一夜。北檢8月31日下午重開偵查庭，訊問結束後認定柯文哲、彭振聲涉犯貪污、圖利等罪且嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，台北地院9月1日晚間8點召開羈押庭審理至今。

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快訊／柯文哲羈押庭結束！換彭振聲23：15進入法庭

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