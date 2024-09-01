賴清德問中國「為何不跟俄羅斯要回領土？」　顯然侵台不是因領土

▲總統賴清德接受專訪。（圖／年代提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日接受《雅琴看世界》專訪時表示，中國常常拿一些事情當藉口，中國攻打台灣不是因為哪個人或政黨，說了什麼話或做了什麼事；他說，中國要併吞台灣也不是為了領土完整，如果真的為了領土完整，為何不拿回璦琿條約所簽的那些被俄羅斯佔領的土地？

賴清德表示，中國常常拿一些事情當藉口，八二三砲戰是中國要侵略台灣，那時候自己還沒有出生，民進黨還沒有成立。所以，他強調，中國要攻打台灣，不是因為哪一個人或哪一個政黨，說了什麼話，做了什麼事，也不是因為哪一些政黨，不說什麼話或不做什麼事情，就有辦法阻止中國的侵略。

賴清德說，中華民國跟中華人民共和國本來就互不隸屬，而且中華民國已經在台澎金馬落地生根，民主自由也在台灣成長茁壯，更重要的是民主台灣 ，已經在全世界開枝散葉，這個就是共同的成果。

賴清德說，中國要併吞台灣，不是為了領土的完整，如果真的是為了領土的完整，為什麼不拿回俄羅斯佔領的土地，璦琿條約所簽的那些土地。他說，現在俄羅斯是最弱的時候，清朝時期所簽的璦琿條約，中國現在可以跟俄羅斯要，可是沒有，所以很顯然，不是因為領土的關係才要侵略台灣。

賴清德表示，中國侵略台灣的目的何在，就是想要改變以規則為基礎的世界秩序，想要在國際上，西太平洋或在國際上，來成就霸權，這個才是真正的目的。