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基隆9月健康動起來　「國民體育日園遊會」熱鬧展開

▲基隆「國民體育日園遊會」熱鬧展開。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「國民體育日園遊會」熱鬧展開。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為了慶祝9月9日國民體育日，基隆市政府結合運動i臺灣計畫以及各單位合作推出一系列活動，今（1日）在國門廣場舉辦「國民體育日園遊會」，由市長謝國樑正式揭開序幕，期待讓生活忙碌的市民朋友，有機會可以為了健康動一動，養成運動的好習慣。

率先登場的「國民體育日園遊會」，現場氣氛熱鬧非凡，舞台上呈現了各式精彩的舞藝與運動展演，而台下則由基隆市體育會各單項委員會精心設置了豐富多樣的運動體驗攤位。包含壘球、柔力球、拉丁舞等各式運動項目，為市民朋友提供了親身體驗不同類型運動的寶貴機會，有助於發掘自己的運動興趣。更設有特別獎勵：只要完成六項不同項目的體驗，即可兌換精美禮品。

▲基隆「國民體育日園遊會」熱鬧展開。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，「國民體育日」系列活動將持續整個9月，包括9月7日外木山「全國萬人健走」活動、9月14日「國民體育日運動會」及「音樂瑜珈大地」活動等，將邀請專業教練來帶領民眾一起運動，現場將設有趣的闖關活動宛如運動嘉年華，讓民眾全員動起來，享受運動。

謝國樑表示，市府特別規劃整個9月的活動，就是希望讓運動成為市民生活的一部分。運動不僅能增進身體健康，更能豐富我們的生活。透過這一系列活動，希望能夠激發市民對運動的熱情，並將這份熱情延續到日常生活中。健康的身體是幸福生活的基礎，我們鼓勵每一位市民朋友都能找到適合自己的運動方式，讓整個9月都充滿活力，更期待這份運動熱情能持續下去，成為生活中不可或缺的一部分。

教育處期盼能透過這項活動對市民傳達運動的重要性，平常有良好的運動習慣，健康就會跟著來，心情也能愉悅起來！詳細活動資訊可至「基隆市運動i臺灣計畫」臉書粉專查詢。

▲基隆「國民體育日園遊會」熱鬧展開。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「國民體育日園遊會」熱鬧展開。（圖／記者郭世賢翻攝）

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