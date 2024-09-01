三度赴基隆握手謝國樑「反罷免」　馬英九：第四次我就要收錢了

▲馬英九三度赴基隆挺謝國樑。（圖／翻攝自謝國樑臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑面臨罷免危機，10月13日將舉行投票，國民黨出招反制罷免，藍營大咖輪番赴基隆支持謝國樑。前總統馬英九今（1日）傍晚三度合體謝國樑，致詞時大讚謝是勤政愛民、守法守紀的好市長，呼籲基隆市民一定要出來力挺謝國樑；馬英九更開玩笑表示，握了謝國樑三次手都沒收錢，「我警告你，第四次要收了喔！」隨後一行人前往在地店家品嚐基隆美食。

謝國樑表示，感謝馬英九短時間內第三度來挺他，馬英九每次來都緊握他的手，讓他的支持度都有微幅上升，很感謝馬繼續來幫他加持，也拜託馬未來能持續幫忙自己，這樣支持度才能持續攀升，並與馬一起喊話基隆市民10月13日要出來投不同意罷免票。謝國樑笑說，這是他跟馬英九第三次握手，希望馬英九幫他繼續加持能量。

馬英九指出，很高興再度來到基隆挺謝國樑，這是他第三次來挺謝國樑，謝是勤政愛民、守法守紀的好市長，民進黨及側翼團體罷免謝國樑是不對的行為，這也是基隆市民沒辦法接受的，希望大家一定要出來力挺謝國樑，持續讓謝國樑推動基隆市政。馬英九開玩笑稱，已經握了謝國樑三次手都沒收謝的錢，「我警告你，第四次要收了！」