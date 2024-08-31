台南市議長盃高中職熱門音樂大賽　5隊參賽爭取冠軍

▲2024年台南市議長盃高中職熱門音樂大賽，31日在北區立人國小風雨球場舉行，由台南市議會主辦，中華民國青年音樂研習協會承辦，市議員蔡宗豪服務處、建達文創公司協辦，提倡高中職青年學生對熱門音樂的興趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年台南市議長盃高中職熱門音樂大賽，31日在北區立人國小風雨球場舉行，這次由台南市議會主辦，中華民國青年音樂研習協會承辦，市議員蔡宗豪服務處、建達文創公司協辦，提倡高中職青年學生對熱門音樂的興趣。

這次有夢回80年代、四面八方、小麻瓜、遲到仔、汪汪隊立大過，由來自南台科大流行音樂系、台南護專、家齊高中、台南高商、德光高中、台南一中、台南女中、瀛海高中、新豐高中、台南海事、新豐高中等學生，組成5個參賽隊伍參賽。

立委謝龍介現場加碼，前3名獎金加倍。蔡宗豪宣布今天參加5團中，會有一團在今年市政府舉辦的跨年晚會上台演出。

蔡宗豪指出，今天來比賽的隊伍很多是由許多學校的同學組隊，台南一中與新豐高中的同學組成，這就是舉辦比賽的目的，就是希望同學有機會可以跨學校跟別的學校，或者是其他同學一起來交流。很高興今天有這麼多同學來參賽，等一下考驗大家的能力，大家不要緊張，因為在場的相關老師也都會有錯的時候，唱錯的時候不用擔心，重點是盡情表現自己。

蔡宗豪也很感謝現場帶小孩子來參賽的家長們，他也是一樣，媽媽很支持他玩音樂，還曾遠從日本幫他帶回樂器；蔡宗豪說有家長的支持，可讓孩子在音樂可以有更好的表現。