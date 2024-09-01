獨／斷棒「英雄救啦啦隊女神」續集！勛雞：我們感情更好了

▲勛雞跟賴可到底是不是一對戀人？勛雞給答案了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒會不會再出現一對CP呢？之前味全龍隊應援團長勛雞捨身救隊員賴可，兩個人的後續到底為何？一直讓球迷敲碗期待，關於兩個人的關係，歷經3年，現在勛雞給了答案：「我們感情更好了」。

2021年11月20日一場味全龍球賽，當天正舉辦女孩子活動！當天一隻斷棒飛往應援區眼看就要砸到啦啦隊女孩賴可，啦啦隊團長勛雞眼尖，立刻將賴可拉開，這段影片被放到網路被形容是英雄救美。從那個時候開始，兩人一直被球迷敲碗要再一起，而3年過去，再次碰上女孩日活動，記者詢問勛雞「兩人感情現況」，勛雞說：「我們之前感情就很好，歷經那次感情又更好，記得那一年的感謝祭，我們就一起唱歌跟戀歌，就很開心跟賴可變成更好的夥伴」。

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▲味全龍的應援曲不少是來自勛雞的創作 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者繼續追問「兩個人有沒有可能是不只是朋友」？勛雞先是回答感情非常好，然後話鋒立刻轉向到自己的音樂，因為龍隊不少應援曲都是由他創作，他說自己的創作靈感來自「從小到大看棒球的養份，另外還有龍迷的反饋，就是每一個跟龍迷經歷過的故事都化成創作的養份，就是每一個故事都會有一個畫面，畫面把它帶入歌當中」。

勛雞也談到自己創作當中，像是球員林凱威以及全浩偉的應援曲都是出自他的手筆，就是以「勵志」為靈感來創作，同時有一首《風城築夢》，這是輕鬆感覺來創作！其實現在當中職球隊的啦啦隊團長，除了能夠在球場掌控球迷的情緒之外，要會跳每一首應援曲，私下更是要「多才多藝」，辛苦真的不為人知，關注度也不像啦啦隊女孩相較之下那麼高，不過勛雞說：「只要進場的球迷開心、盡興，那一切就足夠了」。

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