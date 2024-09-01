獨／怎麼都是你！「高雄績效好警」再惹議　同行看法曝

▲領有心身障礙證明的蔡姓民眾控訴警方執法刻意挑釁 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

怎麼又是你？日前《東森新媒體ETtoday》獨家報導高雄市一名員警被控執法過當，被捕民眾質疑員警不應在自家範圍內沒有搜索票、拘票的情況下，將他以妨害公務罪逮捕；新聞曝光後，記者陸續接獲不同民眾投訴該名員警，在執法過程當中都有爭議，光是ETtoday接獲的投訴，從今年4月開始到現在就有3件。

蔡姓民眾拿出自己的自保影片控訴該名員警，對身心障礙患者執法過於粗魯？真的是這樣嗎？記者將影片拿給不同的警務人員來看，一名巡佐表示使用閃爍燈光就很過份，用一般模式照射地面或被盤查人身體一樣可以看得清楚。他說：「員警手電筒強光照射違規人，並且用閃爍模式，很明顯就是意圖挑起違規人情緒，即使違規人及家人已經多次向警方說明有憂鬱症、躁鬱症，不要用強光照射眼睛了，警方依然故我，警方可以用比較溫和的方式安撫當事人情緒進而執行勤務，避免衝突，而不是用更強烈的手段挑起當事人的疾病，若當事人因而病發造成衝突，警方是不是要以妨害公務移送當事人？根本引誘民眾犯罪！可恥！感覺影片中警察仗著自己穿著制服欺負民眾，知道法律界線，挑釁民眾導致民眾情緒失控而逾越法律界線，知法玩法，令人不齒」！

▲這名員警的盤查閃手電筒燈光行為，被其他警務人員批評 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外曾經擔任分局交通組長的員警看完影片後說：「未能注意安撫當事人情緒反而用閃光強燈照當事人眼睛，讓當事人不舒服進而激怒其發生推擠，導致後來使用辣椒水，盤查技巧待加強。另外也無法經由盤查技巧或利用監視系統確認誰是駕駛人。」

一名高階警官則強調：「警察在晚間或視線不良的環境下執勤，使用手電筒照明是必需作為，避免自身及他人陷於危險之中。而手電筒照射的角度不可直接照射民眾眼睛（除非對方有攻擊意圖），更不可以爆閃照明模式，試圖讓民眾眼睛極度不適，是否故意修理對方，不禁啟人疑竇，事後容易導致視線殘影，甚至造成眼睛嚴重傷害。警察執勤講求程序正義，如程序上不正義，真的對不起身上這套制服，以及人民對警察的期待。」

知名警眷谷百合也說：「用強光持續照射眼部已經逾越警械的使用範圍了，他可以執行酒測也可以依法行政，但是沒有任何一條法律允許他使用強光照射人民的眼睛。若是家屬有告知此人有特定疾病，執法人員更應當發揮專業執法。穩定嫌疑人的情緒，讓執法過程更為順暢，才叫專業的警察。刻意激怒對方情緒，製造衝突是失職又粗糙的下作手段。警察不該有如此德性。」

▲目擊整個過程的蔡姓民眾的老婆拿出影片，控訴員警欺負身心障礙人士 。（圖／記者吳奕靖攝）

知名兩岸律師鄭瑞崙看完整段影片之後，他認為警方既然已經將人帶回派出所，但看不出來警方是用什麼理由將人帶回警局，是依據行政執行法的即時強制？或者依據刑事訴訟法的現行犯逮捕？若是蔡姓男子為酒駕現行犯，警方將其逮捕，因為他是身心障礙患者，如果有無法完全陳述之情形，應該要通知其配偶及直系血親或三等旁系血親，為他選任辯護人，如果沒有選任辯護人，警方應通知法律扶助基金會指派律師到場為其辯護。關於上述部分，警方應該要說明清楚。

《東森新媒體ETtoday》從8月27日報導以來，就陸續接獲3件同一名警察的投訴案，發生時間從今年的4月7日開始到8月底都有，近期兩件分別還在法院訴訟審理、向監理機關申訴當中。記者也詢問曾任林園分局的督察組人員，他說這名員警執勤認真，功獎不少，但相較派出所內其他同事，被民眾檢舉「執法過程疑義」案件數的確是多了點。

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