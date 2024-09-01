媽媽過世、爸爸酗酒...台中7歲女童「沒吃飯」獨自徘徊公園

▲台中一名7歲女童因爸爸疏於照顧，吃飯時間竟獨自在外徘徊，由員警、社工介入，才讓父親允諾改善。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名7歲女童上月25日獨自出沒在一處公園，被民眾發現獨自一人徘徊，員警到場先將人帶回派出所，透過卡通「熊熊遇見你」讓孩子情緒紓緩，追問才得知，孩子喪母、父親常酗酒，才會獨自在外徘徊。經警方、社工通知父親到場，其父允諾改善照顧，才讓他帶回女兒。

第五警分局說，8月25日19時許接獲民眾通報，北屯區瀋陽公園內有女童獨自徘徊，員警到場嘗試與女童溝通，試圖了解名字、住家地址等，但女童疑似受驚，始終不願意開口。經員警將人帶回派出所，由女警姐姐陪同，一起觀看卡通後，女童情緒才逐漸放鬆，並願意跟員警說話。

經了解，女童為單親家庭，母親早逝，僅跟父親同住，但是父親又因工作繁忙疏於照顧，導致女童才會常常一人在外。此外，女童天真地說，爸爸會大小聲、酗酒，導致孩子覺得缺乏溫暖。

當天已經19時許，女童才緩緩說出「還沒吃晚餐」，趕緊由員警帶去超商購買麵包、養樂多，讓孩子能先填飽肚子。

經警方聯繫社工、父親到場，由社工對女童進行評估，女童同意返家前題下，父親也允諾改善照顧情況，才讓父女倆回家，後續由社會局持續介入關心，確保女童獲得妥適照顧。