酸柯文哲查「5大弊案」如迴力鏢　郝龍斌：換8席白委撐起民眾黨

▲郝龍斌今赴基隆與基隆市長謝國樑品嚐在地小吃。（圖／翻攝謝國樑臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉案遭檢方聲請羈押禁見。前台北市長郝龍斌卸任時，繼任的柯文哲對郝有諸多批評，甚至羅列「五大弊案」，被問到會不會覺得柯被過去說過的話打臉？郝龍斌今（1日）時受訪表示，柯文哲過去講過的話如今都像迴力鏢一般打回去了，做過的事情都無法通過人民的檢驗，並喊話民眾黨8席立委必須撐起民眾黨，希望民眾黨要證明他們不是柯文哲的一人政黨。

郝龍斌今日赴基隆力挺面臨罷免危機的市長謝國樑。被問到有關柯文哲遭聲押，郝龍斌指出，作為一個市長受市民所托，就必須全力捍衛市民權益，市長是代表一個城市，看到外媒都在報導柯被檢調約談，這讓台灣及台北市受傷，自己感到很遺憾。

郝龍斌提到，大家現在都用柯文哲自己過去講過的話回頭檢驗此刻的柯，現在證明自己當初為了京華城容積率捍衛市民權益這件事「就是我光榮的印記」，柯自己的迴力鏢就是無法通過市民的檢驗，而所有的政治人物都不能帶上金權的魔戒，凡走過必留下痕跡。是否希望柯文哲全身而退？郝龍斌回，「我祝福他」。

不過，郝龍斌仍強調，在野一定要合作，不合作就沒辦法監督制衡民進黨，民眾黨有8席立委，這8席立委必須撐起民眾黨，希望民眾黨要證明他們不是柯文哲的一人政黨。

謝國樑也感嘆，他昨日看電視看到很晚，心情一樣是很沉重，在尊重司法的前提下，希望柯文哲能極力捍衛自己清白，他仍希望在野政黨能繼續合作。

