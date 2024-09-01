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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲昔罵「垃圾不分藍綠」　王鴻薇：5大弊案都沒他自己的扯

▲▼王鴻薇 聯訪 國防預算 拆梁 等相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇直言，當初柯文哲打的五大弊案「都沒他自己的案子扯」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署依《貪污治罪條例》對民眾黨主席柯文哲，因涉及京華城案疑似違背職務收賄與圖利，提出羈押禁見的聲請。國民黨立委王鴻薇於今（1日）對此表示，柯文哲過去以白色力量自詡，經常口中掛著「垃圾不分藍綠」的評論，如今卻陷入貪污疑雲，情況比他口中的五大弊案還要扯。若此事屬實，柯文哲身上的第三勢力可能會瓦解。

王鴻薇指出，柯文哲是以「第三勢力」的形象崛起，並在此力量中找到自己的定位，進而成為共主。他的第一次選舉得益於民進黨的禮讓，第二次選舉雖然處境艱難，但「第三勢力」的能量仍然存在。

王鴻薇續指，柯文哲能有如此大的政治能量，是因為他打擊「五大弊案」，並且罵「垃圾不分藍綠」，將藍綠兩黨都打成腐敗、貪污的政黨，即便柯文哲在擔任台北市長期間犯下許多政治錯誤，但他的支持者仍給予他很大的空間。

王鴻薇直言，柯文哲在市長任內曾說五大弊案一定有弊，但至今為止，他口中的五大弊案並未像他自身的案子這麼扯，也沒有一個人被辦，「柯文哲當了市長後做的事情可能都比這五大弊案還要over」。

最後，王鴻薇表示，如果柯文哲並不是收賄，可能是在執政的過程中希望能夠突破框架，但踰越法律的界線；如果柯不只是突破框架，還踰越法律界線又收賄，那就是連初心都沒了，當時信仰白色力量的人就會很失望。

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