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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲戴上「金權魔戒」涉弊　郝龍斌嘆：讓台北市民都受傷了

▲郝龍斌今赴基隆與基隆市長謝國樑品嚐在地小吃。（圖／翻攝謝國樑臉書直播）

▲郝龍斌今赴基隆與基隆市長謝國樑品嚐在地小吃。（圖／翻攝謝國樑臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑面臨罷免危機，國民黨大咖先後到基隆挺謝，希望蓄積更高「反罷免」動員能量。前台北市長郝龍斌今（1日）赴基隆與基隆市長謝國樑品嚐在地小吃，呼籲民眾站出來投下不同意罷免票。對於前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉貪遭聲押一事，郝龍斌說，柯的行為已經讓台北市受傷，所有的政治人物都不能戴上金權的魔戒，因為凡走過必留下痕跡。

郝龍斌說，謝國樑是好市長，也是個愛鄉土、維護基隆的好市長，罷免是沒有正當性，必須要全力捍衛；他也說，謝國樑做這麼好，民進黨是為了護財團才要罷免、為了政治企圖所以抹黑謝國樑，舉頭三尺有神明，個人造業個人擔，蒼天不會放過任何人，前市長林右昌的團隊都有人被起訴就是最好的例子，市民一定要投下不同意罷免票給謝國樑力量。

至於對柯文哲遭聲押的看法，謝國樑說，昨天一樣是看電視看的很晚，心情一樣是非常的沉重，「我想在尊重司法的前提之下，希望柯文哲能夠極力捍衛自己的清白，也仍然希望在野的政黨可以繼續的合作。」

郝龍斌表示，作為一個市長受市民所托，就必須全力捍衛市民權益，市長是代表一個城市，看到外媒都在報導柯被檢調約談，這讓台灣及台北市受傷，他感到很遺憾。
 

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