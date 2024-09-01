柯文哲涉弊仍藍白合？　李彥秀稱「在野合」：2028才能重返執政

▲國民黨立委李彥秀強調，在野一定要合作。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢方偵辦京華城容積案的最新進度，前台北市長柯文哲以及前副市長彭振聲都遭台北地檢署聲押禁見，因藍營著眼立法院的藍白合作，導致國民黨「友柯」的立場遭外界質疑與先前檢驗前桃園市長鄭文燦的政治力道雙重標準。國民黨立委李彥秀今（1日）表示，本來就沒有「藍白」合作，只有「在野」合作，並批評總統賴清德窮得只剩下「戰狼模式」。

立法院新會期這個月就要開議，但如今柯文哲爭議纏身，國民黨與民眾黨合作的局面是否生變？藍營內部有雜音，國民黨立委紛紛支持，擱置柯文哲爭議，藍白繼續合作，不過國民黨前秘書長李乾龍表態，國民黨應自立自強，更喊話柯文哲，人在做、天在看，要心存善念。

李彥秀對此則說，立法院只有「在野」合作，賴清德政府上任百日，施政毫無方向，整個內閣像個無頭蒼蠅，窮得只剩下「戰狼模式」，對黨內派系開戰，對在野監督開戰，對民主改革開戰。從國會改革、能源政策，到最新的司法院正副院長以及大法官提名，都可以看得出來，賴清德根本就是就是把民主改革當成政治鬥爭，把專業問題當成口號文宣，把典章制度當成個人酬庸。

李彥秀強調，國民黨與民眾黨都是獨立的政黨，雙方關係即「合作」又「競爭」。面對賴清德的顢頇獨裁，在立法院，民眾黨八席是關鍵少數，期待能繼續與民眾黨「合作」，與民意站在一起，繼續監督執政黨，提出更多民生經濟法案；在爭取民心上，國民黨與民眾黨當然是「競爭」關係，誰能幫民眾說話？誰能扮演好在野黨的角色？就能成為民眾更好的選項。

李彥秀分析，民進黨的策略非常清楚「分化在野，個個擊破，逆賴者亡。」對於立院在野持續合作是樂觀的，也必須要繼續努力下去。雖然柯文哲最近深陷風暴，相信民眾黨黨內與支持者義憤填膺、同仇敵慨；哀矜勿喜、持續努力是國民黨的態度與立場，持續爭取中間選民與年輕選民的認同，2028才有重返執政的機會，讓臺灣的民主政治、經濟發展、社會正義、兩岸和平重新回到正軌。