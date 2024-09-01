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社會 社會焦點 保障人權

獨／緊追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人

▲▼前台北市兵役局長朱亞虎(左)因涉京華城弊案遭搜索約談。（圖／翻攝國防部發言人粉專）

▲前台北市兵役局長朱亞虎(左)因涉京華城弊案遭搜索約談。（圖／翻攝國防部發言人粉專）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦台北市京華城弊案，8月31日以收賄等罪嫌聲押前台北市長柯文哲的同時，持續清查柯文哲與威京集團間的不當資金往來，秘密指揮廉政署搜索約談被視為中間人之一的前北市兵役局長朱亞虎，釐清柯文哲以個人名義購買4300萬元商辦大樓經過，檢察官訊問後諭令朱亞虎請回。

柯文哲在總統大選後，以選舉補助款購買4300萬元商辦大樓，因大樓本來就有公司承租，外界質疑柯文哲以個人名義買大樓要當現成的「包租公」，民進黨台北市議員許淑華曾踢爆，這棟商辦早有公司承租，公司原股東的友人，是曾任台北市兵役局長的朱亞虎，朱亞虎曾任威京集團子公司鼎越開發董事長，許淑華質疑這中間的交集太可疑。

▲▼柯文哲身陷京華城弊案風暴　抵北檢複訊聞「這句話」咧嘴笑了。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲身陷京華城弊案風暴　抵北檢複訊聞「這句話」咧嘴笑了。（資料照／記者黃哲民攝）

而檢察官指揮廉政署追查京華城弊案，也發現威京集團主席沈慶京，涉嫌從2018年起透過各種管道爭取京華城改建容積率，並找上私交甚篤的市議員應曉薇幫忙陳情，期間應曉薇疑似利用議員監督市府職權，不當施壓相關承辦人員，讓京華城容積案在2021年通過都委會。

檢廉發現，應曉薇在京華城2022年獲得建照後，密集收到來自沈慶京的賄款至少4740萬元，疑為京華城案的後謝，其中仍有部分流向不明，8月30日將沈慶京、應曉薇聲押禁見獲准後，隔天對交辦京華城陳情案的柯文哲、前副市長彭振聲展開搜索約談。

雖然檢廉早已掌握，柯文哲妻子陳佩琪曾在近期密集以ATM存入多筆現金，但柯文哲在律師陪同下應訊時，面對辦案人員詢問金錢來源等問題，以疲倦不想繼續開庭等理由不配合偵辦，檢察官決定當庭諭知逮捕，並秘密搜索朱亞虎相關處所，約談朱亞虎到案，釐清柯文哲選擇購買已有人承租的商辦大樓緣由。

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