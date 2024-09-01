苗博雅3年前嘗試救柯P「質詢片段曝」！網嘆：先知總是孤獨

▲3年前質詢片段令網友不勝唏噓。（圖／翻攝自YouTube／苗博雅）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，就有網友2天前翻出一段市政質詢片段，「三年前苗博雅苦口婆心在勸柯P，真的令人覺得不勝唏噓」、「阿苗當初的表情，真的是希望阿杯能聽進去，而且還提醒阿杯『我知道你不會刻意去亂搞的人』、『可是你下面的亂搞，還是算在你身上啊』。」引來全場感嘆「真的是先知。」

有網友在PTT的HatePolitics板發起討論，「苗博雅三年前真的苦口婆心在勸…」分享質詢片段超感慨，「阿苗當初的表情，真的是希望阿杯能聽進去，而且還提醒阿杯『我知道你不會刻意去亂搞的人』、『可是你下面的亂搞，還是算在你身上啊』、『所以你這個東西，絕對不能馬馬虎虎過關啊！』尤其是最後這一句，搭配阿苗的皺眉頭，真的像是苦口婆心到爆」，不禁直呼，「只能說，害你的人從來不會跟你說實話…」

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從影片可見，當時市政總質詢討論到「京華城容積」議題，苗博雅指出，京華城並不是都更案的案子，為何可以適用都更容積獎勵？而且過去沒有別的案子三個獎勵全拿，這次根本是「量身訂做」。

苗博雅就皺眉提醒時任台北市長的柯文哲，「你要注意啊！你底下的人搞這有的沒的，會不會你卸任之後，一件一件被翻出來，變成柯文哲任內的五大案？」並批京華城案中，所有的對價關係都不是法定的，「法律沒有規定的東西，你容積這樣送出去到底合理不合理？」

質詢時間到了，苗博雅被關麥克風之後，仍皺著眉、拉高嗓音苦勸，「我知道你不是會刻意去亂搞的人，可是你下面的亂搞，到最後變成又是柯P版的五大弊案，還是要算在你身上啊！所以你這個東西，絕對不能馬馬虎虎過關啊！」

貼文一出，眾人也紛紛搖頭，「用心良苦，真的」、「真的是先知，其實好像也不能說先知，他都知道這樣下去會怎樣，但不聽就不聽，以為對方只是來找碴」、「其實也不算先知，整個市府包括議員和官員在這個案子上已經搞了12年，全都知道不能過，就柯不知道」、「害你的人從來不會跟你說實話的+1」、「苗昨天直播就已經氣噗噗，說阿北早就知道還在裝傻。」