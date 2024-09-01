北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性：若脫序將究辦

記者張君豪／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城容積率放寬、涉嫌違背職務圖利罪嫌，昨天晚間遭台北地檢署檢察官提出聲押，引發民眾黨支持者不滿，台北地檢署外、柯文哲及民眾黨支持者開始聚集抗議；對此，北市警方指出，台北地檢署周遭屬於集會遊行法第6條規範「禁止集會遊行的限制區範圍」，除經禁制區主管機關核准外，無法依規定申請集會，轄區中正一警方已經開出2次書面勸導，但民眾黨仍持續動員活動，警方今天上午10時5分第一次舉辦警告。

▲北檢目前聚集聲援柯文哲的民眾、立委黃國昌也到場。（圖／記者黃彥傑攝）



警方指出：根據「偶發性及緊急性集會遊行處理原則」及「公民與政治權利國際公約」之精神，警方尊重群眾表達言論之自由，據傳目前現場已聚集約200名支持者到場聲援。





▲ 民眾黨支持者持續聚集北檢前聲援柯文哲（圖／記者李毓康攝）

但警方仍需維護台北地檢署及法院機關安全，避免影響案件調查，北市警調派大量警力在現場執行維安勤務；經請示台北地檢署檢察官，為免引發抗爭，原則採柔性處理，警方強調，如在場抗議民眾有脫序行為會依法究辦。

警方表示：根據遊行法26條規定，「平合理考量人民集會權利與其他法益之均衡維護」，警方針對活動主持人李逸明實施2次書面勸導；但今天李男仍持續動員舉辦活動，中正一分局長、也是現場維安指揮官張嘉煌今天已舉牌警告。呼籲現場群眾應保持和平理性，警方將視相關狀況機動調整部署並採取必要之措施。



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