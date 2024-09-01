苗博雅指北檢外集會違法　黃國昌酸：以前不是主張廢「集遊惡法」？

▲民眾黨支持者持續聚集北檢前聲援柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積率弊案，8月31日被聲押禁見，預計1日召開羈押庭，而北檢大門則從8月31日開始聚集支持者、民眾黨公職聲援；但社民黨台北市議員苗博雅表示，北檢門口是法定集會遊行禁制區。對此，民眾黨立委黃國昌痛批，苗博雅以前不是主張要廢除「集遊惡法」嗎？怎麼拿出來對付聲援柯的人？

民眾黨1日上午召開「檢廉洩密帶風向，惡意羅織扣罪名」記者會澄清，與會人員包括召集人黃國昌、陳智菡、秘書長周榆修、立委張啓楷、前立委陳琬惠、新竹市議員李國璋等。

針對苗博雅質疑，北檢門口是法定集會遊行的禁制區，依法禁止任何集會遊行，質疑台北市長蔣萬安放水，會不會呼籲支持者、黨公職去其他地方表達訴求？黃國昌聽聞問題後先反問「你剛剛提到的是苗博雅議員嗎？因為我聽到有點驚訝。」

黃國昌表示，「我所認識的苗博雅，以前不是說《集遊法》是惡法嗎？不是主張要廢除集遊惡法嗎？」怎麼現在遇到他討厭的人，就將以前主張要廢除的《集遊惡法》拿出來對付要聲援柯文哲的人？「對於這樣的價值，老實說我不知道要怎麼評論。」

苗博雅1日於臉書發文指出，「誰來提醒一下柯P硬辯小組：北檢門口（北院周遭）是法定集會遊行禁制區，依法禁止任何集會遊行，現在是蔣萬安放水，如果北市警局依法執行，結果不得了，小草可能有刑責的。」

▼黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）