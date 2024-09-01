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社會 社會焦點 保障人權

黃國昌現身！批檢調違反偵查不公開　「司法要讓人民可信任」

▲▼ 黃國昌 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃國昌到場聲援，表示台灣的司法應該要讓人民可以信任。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案8月31日被聲押禁見，預計1日將召開羈押庭，民眾黨的支持者們今（1）日聚集北檢外，高呼口號聲援柯文哲，民眾黨立委黃國昌也到場，並表示台灣的司法應該要讓人民可以信任，大家會聚集在這邊，要的非常簡單，就是一個基本的公平跟公道。

「我們大家的心情都一樣，我們今天聚集在這邊，我們的要求其實很卑微，就如同大家手上舉的牌子一樣，程序要正義司法要公平，一直記得柯主席說過，台灣的司法應該要讓人民可以信任，這句話寓意深遠，今天早上也在中央黨部召開了記者會，針對昨天檢調透過不明管道，違反偵查不公開，透過媒體惡意帶風向，提出最嚴厲的譴責，也在整個偵辦的過程當中，拿著A案問B案再問C案。」

▲▼ 黃國昌 。（圖／記者黃彥傑攝）

他表示，「今天大家一起聚集在這邊，要的非常簡單，就是一個基本的公平跟公道，相信堅持司法程序的正義，是每一個公民在捍衛台灣的民主自由，以及我們每一個人基本人權的時候，必須要共同捍衛的底線，今天非常多台灣民眾黨的黨公職，不論是在中央在地方，大家都坐在這邊陪伴大家，希望在整個司法的程序上面，能夠給柯主席一個最基本的公道和公平。」

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