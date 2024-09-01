農民職災傷病給付今起加碼　前2個月「每日提高至680元」

▲農業部宣布今起提高農民職業災害保險傷病給付。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部今指出，已修正發布「農民職業災害保險試辦辦法」部分條文，提高農民職業災害保險傷病給付水準，農民因職業傷病無法工作時可申請傷病給付，前2個月每日金額自476元提高為680元，第3個月起每日金額自340元提高至476元，最長可領2年，新制於今天起（9/1）生效。

農業部說明，根據勞工職業災害的傷病給付水準，前2個月按被保險人平均月投保薪資發給，第3個月起按被保險人平均月投保薪資70%發給，最長以2年為限。新制上路後，農民在繳交保險費不變的前提下，即每月繳交保費15元，就可提高傷病給付保障。經調整後，前2個月每日680元，自第3個月到第2年每日476元，以傷病請領平均日數約40日計算，每案申請金額增加8160元。

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農業部指出，自2018年11月1日起試辦農民職業災害保險以來，參保人數已超過34.1萬，累積給付案件超過2萬件，核付金額總計逾4.3億元。本次調整特別針對傷病給付，該項目是目前農民職災保險中申請最多的項目，佔所有給付案件的97%。

農業部說，這次調整是基於對農民職災保險財務狀況的詳細評估，並參考了勞工職災保險的給付標準，在確保保險基金收支平衡的前提下，提升農民的傷病給付水準，確保農民在治療期間不會因收入中斷而面臨生活困難。