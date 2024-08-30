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金門再爆牛結節疹案例　牛隻、生鮮牛肉暫停輸往本島

▲▼金門牛肉即日起開放輸台。（圖／金門縣政府提供）

▲金門再爆出牛結節疹案例，農業部已下令，牛隻、生鮮牛肉暫停輸往台灣本島與離島。（圖／金門縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

農業部今（30日）表示，金門縣1肉牛場內7頭牛隻，經過現場檢查及採樣後確定為牛結節疹案例。目前已撲殺並銷毀7頭發病牛隻，並對其餘牛隻執行疫苗補強注射，清查後尚無擴散跡象，不排除是風力將中國的病媒傳送至金門而導致案例發生。為確保整體產業安全，已暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（WOAH）通報。

金門地區在2020年曾爆發「牛結節疹」疫病以來，隨後被中央公告禁止金門地區牛肉銷往台灣本島，好不容易在2022年3月重新開放，但今天卻傳出再度爆發「牛結節疹」。

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農業部表示，防檢署昨天接獲金門縣動植物防疫所（金門防疫所）通報，金沙鎮1肉牛場內飼養約180頭牛隻，其中7頭牛隻皮膚發現異常結節，昨天會同農業部獸醫研究所到現場檢查及採樣，經過獸醫所檢出牛結節疹病毒核酸，證實為「牛結節疹」，隨後啟動防疫措施。

農業部指出，金門防疫所已完成案例場7頭發病牛隻撲殺、銷毀工作，同時對該場其餘牛隻執行疫苗補強注射，以防堵病毒擴散。另完成周邊半徑3公里內31場養牛場臨床檢查，未發現可疑案例，經專家會議討論現階段疫情尚無擴散跡象。

農業部分析，金門縣在2020年曾發生疫情，目前仍持續對新出生滿6月齡小牛進行疫苗注射，經防疫所調查，該場因採放牧方式飼養，畜主不排除有部分牛隻未注射到疫苗而造成抗體不足。由於該病主要透過病媒傳播，加上金門縣距中國大陸僅5公里，依初步流行病學調查結果，不排除是藉由風力將病媒傳送至金門而導致案例發生。

農業部指出，為確保整體產業安全，已公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（WOAH）通報。同時召開專家會議，檢討精進採取之防疫措施，包括協調獸醫系師生赴金門縣，協助案例場周邊半徑3公里內牛場及可能之高風險牛場疫苗補強注射工作，將對金門全縣牛場疫情調查，並啟動全國牛隻屠宰場加強運輸車輛消毒及牛隻屠宰衛生檢查，以全面防堵疫情傳播。

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