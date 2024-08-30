大動作糾正超思案較勁國會？　監院超詳細報告：歡迎立院調查小組來調

▲監察院超思蛋調查報告葉大華、田秋堇、蔡崇義 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

去年蛋荒期間，超思公司獲得上億元進口蛋採購案引起討論，檢肅黑金專組檢察官指揮調查局偵辦、監察院也立案偵辦。而監察院今（30日）提出調查報告，糾正農業部5項嚴重缺失、又有2項移送檢調，新聞稿內容多達19頁，痛批農業部、畜產會缺失。對於是否要與立院調查權較勁？監委則回應，去年10月就開始調查，當時國會調查權八字沒一撇。監委也強調報告內容非常多、都已經上傳，也歡迎立法院調查小組調閱。

監委田秋堇、葉大華及蔡崇義說明，案經調閱相關卷證及約詢相關人員後發現，畜產會於111年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，在超思公司（下稱超思）尚未設立登記前，即與該公司合作進行雞蛋採購作業；且該會對於超思進口日本雞蛋之數量及品質並未進行驗收作業，甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」核對購買數量；另112年巴西雞蛋進口專案，畜產會容許超思未依巴西雞蛋供應方開立之報價文件，分批向該會請款，違反合約規定。

監委指出，畜產會未確實核對超思所提交易憑證之正確性，逕依超思提供之錯誤單據如數支付款項；農業部疏未掌握政策鼓勵下企業已自行進口高達7000多萬顆，亦未察覺國內雞蛋產量已逐漸回穩，致使5429萬顆過期蛋耗費冷凍倉儲及銷毀費用計新臺幣9130萬元等情，針對上述5項嚴重違失糾正農業部。

對於此次調查報告，監委蔡崇義表示，監察院責任對公務機關違法或失職提出糾正，目前雞蛋案所有報告都已經上網，人員行政上的違失已經出來，對於私人的部分屬於司法機關，民間私人關係跟公務員之間有無任何違法情形，是有司法單位調查，包含報價等等都移送到檢察官，之後有無違法就會更清楚。

而日前立法院三讀通過國會調查權，在野黨更嗆聲第一個查超思案，也有媒體提問，監院此次大動作糾正，是否要跟立院調查小組較勁？對此，監委田秋堇指出，監察院去年十月就開始調查，當時國會調查權八字沒一撇，這件事情社會矚目，應該要深入了解，啟動調查前就有調相關資料，累積到一定程度才正式立案。

蔡崇義則指出，監察院七月份就完成報告，還要提到委員會審查、每個人意見都要確認，有的案子不是那麼複雜可以很快，但雞蛋案大家意見很多，必須把資料全部整理完畢，給召集人確認沒問題後，才能開記者會正式上網，有時效上差異，跟立法院調查權毫無關係，當時報導出來就在查了。

蔡崇義補充，相關資料都已經上網、內容非常多，比審計部還完備，檔案非常大，還有其他部份都可以上網確認，原本新聞稿長達19頁，監委都加班到半夜，真的太多了。葉大華也表示，歡迎立法院調查小組來調閱。