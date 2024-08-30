　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大動作糾正超思案較勁國會？　監院超詳細報告：歡迎立院調查小組來調

▲▼監察院 超思蛋調查報告 蔡崇義 田秋堇 葉大華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院超思蛋調查報告葉大華、田秋堇、蔡崇義 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

去年蛋荒期間，超思公司獲得上億元進口蛋採購案引起討論，檢肅黑金專組檢察官指揮調查局偵辦、監察院也立案偵辦。而監察院今（30日）提出調查報告，糾正農業部5項嚴重缺失、又有2項移送檢調，新聞稿內容多達19頁，痛批農業部、畜產會缺失。對於是否要與立院調查權較勁？監委則回應，去年10月就開始調查，當時國會調查權八字沒一撇。監委也強調報告內容非常多、都已經上傳，也歡迎立法院調查小組調閱。

監委田秋堇、葉大華及蔡崇義說明，案經調閱相關卷證及約詢相關人員後發現，畜產會於111年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，在超思公司（下稱超思）尚未設立登記前，即與該公司合作進行雞蛋採購作業；且該會對於超思進口日本雞蛋之數量及品質並未進行驗收作業，甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」核對購買數量；另112年巴西雞蛋進口專案，畜產會容許超思未依巴西雞蛋供應方開立之報價文件，分批向該會請款，違反合約規定。

監委指出，畜產會未確實核對超思所提交易憑證之正確性，逕依超思提供之錯誤單據如數支付款項；農業部疏未掌握政策鼓勵下企業已自行進口高達7000多萬顆，亦未察覺國內雞蛋產量已逐漸回穩，致使5429萬顆過期蛋耗費冷凍倉儲及銷毀費用計新臺幣9130萬元等情，針對上述5項嚴重違失糾正農業部。

對於此次調查報告，監委蔡崇義表示，監察院責任對公務機關違法或失職提出糾正，目前雞蛋案所有報告都已經上網，人員行政上的違失已經出來，對於私人的部分屬於司法機關，民間私人關係跟公務員之間有無任何違法情形，是有司法單位調查，包含報價等等都移送到檢察官，之後有無違法就會更清楚。

而日前立法院三讀通過國會調查權，在野黨更嗆聲第一個查超思案，也有媒體提問，監院此次大動作糾正，是否要跟立院調查小組較勁？對此，監委田秋堇指出，監察院去年十月就開始調查，當時國會調查權八字沒一撇，這件事情社會矚目，應該要深入了解，啟動調查前就有調相關資料，累積到一定程度才正式立案。

蔡崇義則指出，監察院七月份就完成報告，還要提到委員會審查、每個人意見都要確認，有的案子不是那麼複雜可以很快，但雞蛋案大家意見很多，必須把資料全部整理完畢，給召集人確認沒問題後，才能開記者會正式上網，有時效上差異，跟立法院調查權毫無關係，當時報導出來就在查了。

蔡崇義補充，相關資料都已經上網、內容非常多，比審計部還完備，檔案非常大，還有其他部份都可以上網確認，原本新聞稿長達19頁，監委都加班到半夜，真的太多了。葉大華也表示，歡迎立法院調查小組來調閱。

ET快訊
柯文哲成第三位遭搜索黨主席　時力曝當年作法籲黃國昌找回初心
恐怖畫面曝！超巨聯結車右轉　8歲童捲進車底
「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷灌爆
柯文哲遭檢調搜索　李艷秋轟：昔日正義凜然的模樣噁不噁心？
挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題
中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費
柯文哲稱史上第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲成第三位遭搜索黨主席！時力曝當年　喊話黃國昌：找回初心

挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

柯文哲稱史上被搜索第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

在野黨批大法官人選酬庸　蕭美琴曝提名姚立明原因：一能力受敬重

486先生預言：柯文哲可能今天就會消失在大家的面前！

大動作糾正超思案較勁國會？　監院超詳細報告：歡迎立院調查小組來調

柯文哲遭檢調帶回偵訊　民眾黨成立緊急應變小組捍衛主席清白

柯文哲遭檢調搜索　李艷秋轟：昔日正義凜然的模樣噁不噁心？

監委痛批農業部失職「一問三不知」　「缺蛋再緊急也要依法行政！」

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

柯文哲成第三位遭搜索黨主席！時力曝當年　喊話黃國昌：找回初心

挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

柯文哲稱史上被搜索第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

在野黨批大法官人選酬庸　蕭美琴曝提名姚立明原因：一能力受敬重

486先生預言：柯文哲可能今天就會消失在大家的面前！

大動作糾正超思案較勁國會？　監院超詳細報告：歡迎立院調查小組來調

柯文哲遭檢調帶回偵訊　民眾黨成立緊急應變小組捍衛主席清白

柯文哲遭檢調搜索　李艷秋轟：昔日正義凜然的模樣噁不噁心？

監委痛批農業部失職「一問三不知」　「缺蛋再緊急也要依法行政！」

嘉義中埔分局攜手鄉長　開學日守護童交通安全

熊熊心疼「友被亂爆八卦」！　罕見動怒：沒頭像講話都不用負責

用科技實現金融目標！精誠資訊、富蘭克林打造退休理財智慧工具

小學數學「1.2+6.8」=？　兒答案寫8被打叉…老爸聽原因傻了

快訊／林俊易左手重砲強勢出擊　轟下南韓公開賽男單4強門票

出庭辱罵法官「混蛋、無恥」　律師張靜被控侮辱一審判罰金8千

嘉義區監理所強化貨運業者宣導　強化行人路權及路口安全

台南新光三越改裝迎4間南部首櫃　BEAMS 9月開幕賣獨家款

亞航0元機票明中午開搶！飛馬爾地夫7000有找　越捷航空全航線8折

育創盃開打！永慶加盟四品牌桃區經管會　行動支持體育活動發展

和水豚君們挑戰搭手！　立即反應vs.無視走掉

政治熱門新聞

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

柯文哲走出家門暴氣怒嗆：台灣史上第一次！　竟然說錯了

柯文哲轟「史上首位在野黨主席住家遭搜索」　與陳佩琪搭座車赴廉政署

周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」　稱「這樣做今晚會釀政治風暴」

他前一晚斷言：檢方「7點會去柯文哲家敲門」！　竟預言成真

檢調搜柯文哲家、柯辦、黨部　民眾黨：切勿有踰越偵查範圍舉動

柯文哲不在家？民眾黨斥假消息　檢調搜柯文哲家已逾2小時

柯文哲住家被搜索近4小時　民眾黨下午將開臨時中央委員會

LIVE／柯文哲住家遭搜索！　最新現場畫面

提名姚立明任司法院副院長　國民黨：羞辱大法官崇高地位

民眾黨要檢調勿侵害柯文哲名譽　律師轟：法盲瞎挺！

快訊／檢調現身台玻大樓！　上午9時進柯文哲辦公室搜索

快訊／檢調花2小時搜索柯文哲辦公室　帶走2主機1證物

更多熱門

相關新聞

柯文哲遭檢調帶回偵訊　民眾黨成立緊急應變小組捍衛主席清白

柯文哲遭檢調帶回偵訊　民眾黨成立緊急應變小組捍衛主席清白

檢調30日上午搜索民眾黨主席柯文哲住家、台玻大樓柯辦、民眾黨部等處。柯文哲中午在律師的陪同下現身，強調自己坦蕩蕩，並要執政當局清楚說明有何證據為何要這樣搜查，但隨後便被帶往廉政署應訊。為此，民眾黨30日下午緊急召開臨時中央委員會，會中通過將成立緊急應變小組，納入黨公職等擴大參與，配合司法調查期間維持黨務運作，全黨齊心、團結共同力挺柯文哲主席捍衛清白。

司法院大法官提名「酬庸意味濃厚」　民眾黨喊嚴審

司法院大法官提名「酬庸意味濃厚」　民眾黨喊嚴審

監委痛批農業部失職「一問三不知」　「缺蛋再緊急也要依法行政！」

監委痛批農業部失職「一問三不知」　「缺蛋再緊急也要依法行政！」

租期還有1年　柯文哲高雄競總房東直接求售6000萬

租期還有1年　柯文哲高雄競總房東直接求售6000萬

民眾黨緊急召開中央委員會　黃國昌：不解檢調為何搜索黨部

民眾黨緊急召開中央委員會　黃國昌：不解檢調為何搜索黨部

關鍵字：

雞蛋案超思公司監察院農業部國會調查權民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

柯文哲被帶回調查！北檢預防架設2層欄杆

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面