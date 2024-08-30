監院糾正進口蛋案5大缺失　農業部：積極改正、配合司法調查

▲監察院針對農業部進口雞蛋提出調查報告，批評農業部有失監管之責，並提出5項糾正缺失。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

因應國內蛋荒，農業部在去年與前年啟動進口雞蛋採購，卻引發爭議。監察院今（30日）提出調查報告，針對農業部監管失責提出5項糾正，其中2項分別移送檢調單位及財政部查處。農業部稍早回應，對於各項行政瑕疵，將會積極改正，後續將依據監察院所列疏失，檢討並釐訂改正措施，也會積極配合檢調單位的司法調查。

受到國內蛋荒影響，農業部啟動進口雞蛋採購，監察院今天提出調查報告，批評農業部有失監管之責，並對農業部提出5項糾正，包括畜產會與尚未設立登記的超思公司合作進口日本雞蛋、未辦理驗收作業、違反契約規定、支付款項缺失、雞蛋逾期及銷毀疏失等。

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針對監察院今天的糾正與批評，農業部表示，監察院所提的各項行政瑕疵，農業部將積極改正，後續將依據監察院所列疏失，檢討並釐訂改正措施。且先前已將行政調查報告移請檢調單位調查，也會積極配合檢調單位的司法調查，希望盡早釐清相關爭議。

農業部指出，在督導方面，未來會持續督導並責成中央畜產會檢討改進內部採購作業規範與流程；同時加強中央畜產會辦理採購相關人員法紀訓練，兼顧作業可行、流程改進及人員訓練。在市場資訊掌握方面，未來農業部仍會繼續精進蛋雞產業調查方法，即早掌握產銷資訊。