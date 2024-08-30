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監委痛批農業部失職「一問三不知」　「缺蛋再緊急也要依法行政！」

▲▼監察院 超思蛋調查報告 蔡崇義 田秋堇 葉大華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院超思蛋調查報告葉大華、田秋堇、蔡崇義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

去年蛋荒期間，超思公司獲得上億元進口案採購案引起討論，檢肅黑金專組檢察官指揮調查局偵辦、監察院也立案偵辦。而監察院今（30日）提出調查報告，報告直指，畜產會連最基本的雞蛋數量及品質均未進行實質驗收，以「履約情形確認書」作為付款依據，未落實把關依據。監委也痛批，農業部不知道畜產會先買再驗收、有超思也不知道、畜產會怎麼驗收的也不知道，「雞蛋進口當時情況緊急，但不管再怎麼緊急都要依法行政！」

監委田秋堇、葉大華及蔡崇義說明，案經調閱相關卷證及約詢相關人員後發現，畜產會於111年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，在超思公司（下稱超思）尚未設立登記前，即與該公司合作進行雞蛋採購作業；且該會對於超思進口日本雞蛋之數量及品質並未進行驗收作業，甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」核對購買數量；另112年巴西雞蛋進口專案，畜產會容許超思未依巴西雞蛋供應方開立之報價文件，分批向該會請款，違反合約規定。

監委指出，畜產會未確實核對超思所提交易憑證之正確性，逕依超思提供之錯誤單據如數支付款項；農業部疏未掌握政策鼓勵下企業已自行進口高達7000多萬顆，亦未察覺國內雞蛋產量已逐漸回穩，致使5429萬顆過期蛋耗費冷凍倉儲及銷毀費用計新臺幣9130萬元等情，針對上述5項嚴重違失糾正農業部。

對於相關情事，監委葉大華指出，農業部說不知道畜產會先購買再驗收，有超思這間公司他們也不知道、畜產會怎麼驗收也不知道，連進口雞蛋數量跟品質到底誰驗收都沒人知道，都委由廠商，畜產會承辦人力跟經驗都不夠，只有少少的日本雞蛋進口經驗，因為緊急調度被委以重任，但人力卻都只有一到兩人，經驗跟承辦人力都不夠，一直加班越做越辛苦卻爭議一直來，欠缺專業判斷又便宜行事。

葉大華直言，農業部也沒有確實了解畜產會發生什麼問題，一到兩人可以承辦上億元採購案？這合理嗎？為何不調度專業人力協助？這樣的決策導致最後一連串錯誤，令人遺憾，必須花更多公帑來銷毀這些過多的蛋，行政部門必須引以為戒。

監委蔡崇義指出，超思進口用到岸價格，但是中間損耗等等也都跟畜產會申請，也就是外界關注的申請價格跟到岸價格落差，這部分移送財政部，確認有無漏稅問題，也移送檢察官看有無任何公務人員違法問題。

蔡崇義直言，雞蛋進口當時情況緊急，但不管再怎麼緊急都要依法行政，這次雞蛋進口幾乎只要報來說買多少蛋、花多少錢，畜產會就給錢，農業部應該有責任統籌，結果放給大家任意進口，這種先斬後奏的狀況農業部說依照慣例，但這是很久以前的慣例，一定要改。

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