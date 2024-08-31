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金門爆牛結節疹　農業部特派10名獸醫系師生跨海協助

▲▼金門爆牛結節疹，農業部特派10名獸醫系師生跨海協助。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門爆牛結節疹。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

農業部（30）日證實，位於金門縣金沙鎮1處肉牛場內有7頭牛隻皮膚發現「牛結節疹(Lumpy Skin Disease：LSD)」，雖已立即完成案例場之發病牛隻撲殺、銷毀工作。農業部並採取精進防疫措施，特別協調獸醫系10多名師生赴金門，協助案例場周邊半徑3公里內牛場及可能高風險牛場疫苗補強注射工作。

為防堵病毒擴散，金門縣動植物防疫所今（31）日持續針對案例場周邊半徑3公里內的養牛場進行消毒及牛隻疫苗補強注射。防疫所所長林政道呼籲地區民眾，牛結節疹雖非人畜共通的傳染病，但在疫情期間請盡量遠離地區各養牛場，以防病毒傳播。

農業部今採取精進防疫措施，特別協調獸醫系10多名師生赴金門，協助案例場周邊半徑3公里內牛場及可能高風險牛場疫苗補強注射工作；調用3,000劑LSD疫苗至金門以備緊急防疫所需。

另外，農業部也提供黏蠅板1,000份供金門縣牛場進行病媒防治；委請農科院及中興大學蟲媒專家協助案例場的疫調及蟲媒調查、全縣牛場疫情調查，並啟動全國牛隻屠宰場加強運輸車輛消毒及牛隻屠宰衛生檢查，全面防堵疫情傳播。

▲▼金門爆牛結節疹，農業部特派10名獸醫系師生跨海協助。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門爆牛結節疹，農業部特派10名獸醫系師生跨海協助。（圖／記者林名揚翻攝）

金門防疫所所長林政道表示，目前金門地區首先針對案發牛場進行全面性的免疫，周圍3公里內的31處牛場在這2天內也都將免疫完畢，全縣牧場的安全訪視也都會持續進行，預計在一周內完成。

針對此次牛結節疹有傳聞是從大陸傳過來，林政道說，因為金門距離大陸比較近，在季風來的臨時候，帶有牛結節疹病毒的刺蠅，飛行能力就非常的強，所以並不排除有這個可能。

另農業部為確保整體產業安全，已公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島；對此，許姓業者表示，這次的疫情多少都會對牛肉相關產品的銷售有一些影響，但是這都是比較短期、而且是心理層面的，但是「經農業部風險評估通過之生產業者及產品名單」牛肉加工產品仍可輸台，也請民眾勿過度擔心。

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