日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡「壓死無辜OL」　車站出口滿地血

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣橫濱市8月31日發生燒肉粽事件，一名女高中生從連通橫濱車站的購物中心的屋頂墜落，當場死亡。然而當時正好和其他朋友一起經過車站西出口的另一名女性慘遭波及，被女高中生活活壓死。

根據《日本新聞網》報導，位在神奈川縣橫濱市西區的橫濱車站西出口8月31日發生死亡事故。一名就讀高中三年級的17歲女學生當天下午5時多獨自一人爬上連通橫濱車站的商場的12樓屋頂後墜落，而她的身體在落地前重擊當時在路面的32歲無辜女性。

事發當時正值周末，現場有大批購物人潮，路人見狀隨即通報警消並稱，「有2名女性倒地，且都在流血，疑似是有人墜樓。」警方趕往現場時，2名女子都已經心跳停止，送院搶救後仍不治身亡。

32歲被害人千葉智香子當時正好與其他3名友人一同經過事發地點，沒想到卻從天而降一個人，當場將她壓死。

根據警方調查，這間連通車站的購物中心的屋頂是屬於可自由進出地開放狀態，警方仍將全力調查該名女學生墜落的具體經過和原因。

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