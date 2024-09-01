珊珊挾大雨！日本靜岡寺廟「土石坍方」　40墓碑遭掩埋沖毀

記者王佩翊／編譯

受到珊珊颱風影響，日本靜岡市自8月26日下午5時至9月1日上午5時的累計降雨量達到728毫米。大雨更引發土石流，使得駿河區一個草莓溫室被掩埋。而清水區一間寺廟則因為後山遭大雨沖刷土石坍方，使得廟裡的40座墓碑直接被土石吞沒。

根據《靜岡電視台》報導，靜岡縣駿河區的久能地區8月31日發生一場土石流，導致附近農場的溫室被掩埋。一名住在附近的男子表示，當時聽到了類似雷鳴的巨響，時間持續數秒。當他往窗外看時，就看到泥沙從山上往下滑，且空氣中充滿了濃烈的泥土臭味，土石流大約持續了1分鐘。

受害的草莓農民表示，他在這片土地已經生活了75年，是他第一次遇到這種情況。

此外，在清水區村松地區的「鐵舟禪寺」，則因為後山遭大雨沖刷土石崩塌，造成寺裡約40座的墓碑被泥沙掩埋。一對夫婦9月1日前往鐵舟禪寺掃墓時，才偶然發現這場災害。夫妻倆驚訝表示，來的路上還在討論，這裡可能隨時會因大雨崩塌，沒想到就看到現場的慘況。

鐵舟禪寺的住持世永天山透露，土石崩塌發生在8月31日下午4時左右。當時他人正在寺內，由於大雨的聲音，根本沒有聽見土石崩塌的聲音。直到接到鄰居通知，他才前往現場查看，並發現大量泥水像瀑布一樣從山上傾瀉而下，場面幾乎無法控制。幸運的是，並未造成人員傷亡。