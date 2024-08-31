　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

響應盧秀燕市長和平專案　刺客重機車隊送愛到偏鄉

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲臺中市不動產仲介經紀商業同業公會偕同刺客重機車隊及民間團體，響應盧市長和平專案募集物資送愛到和平區。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

臺中市不動產仲介經紀商業同業公會今（31）日響應盧秀燕市長今年6月20日「和平專案」的號召，邀請愛心志工夥伴募集民生食用品，一起到部落傳愛給需關懷戶，並以在地消費方式刺激地區觀光與經濟，實踐媽媽市長「振興和平經濟，打造幸福原鄉」的願景。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

「部落傳愛，同享幸福」公益關懷活動由臺中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲發起，在臺中市政府運動局吳宗學專員以及臺中市議會古秀英議員服務處的協助下，結合了有巢氏房屋中區經管會、棣寶不動產有限公司、玄真堂、九龍六鳳靈修院與印第安刺客車隊等民間企業與團體，將200份民生物資，每份包含泡麵、醬油、罐頭、白米、飲料、沙拉油等，送往和平區博愛里松鶴社區活動中心，發放給當地需關懷戶，並致贈其中20戶關懷金，展現關懷原鄉的愛心。博愛里范忠文里長感謝善心單位對部落長輩的關愛，也致贈感謝狀表達誠摯謝意。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

物資發放結束後，愛心夥伴們到松鶴部落的鱘龍魚餐廳用餐，以實際的行動支持在地經濟。其中印第安刺客車隊重型機車行駛於原鄉部落，浩浩蕩蕩的氣勢吸引居民目光，成為活動中亮眼的焦點。運動局吳專員表示：「藉由此次『部落傳愛，同享幸福』公益關懷活動拋磚引玉，期盼市民朋友都能響應媽媽市長的號召，來到好山好水的和平區谷關消費，感受泰雅山林的幸福滋味。」

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

ET快訊
陳佩琪「存百萬現金」有說明　檢方抓「應曉薇便當會時機點」猛追
墾丁「最美旅宿」無預警停業！
台中22歲騎士墜谷　Apple Watch自動報案...仍宣
獨／太妍也難救票房！「搖滾區空一半」
完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯
賴清德：不分黨派「有證據就依法偵辦」
柯文哲夫妻700萬財產來源不明！　陳佩琪數百萬分批存ATM
快訊／富邦悍將8月累計17敗　改寫最慘紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

響應盧秀燕市長和平專案　刺客重機車隊送愛到偏鄉

金門爆牛結節疹　農業部特派10名獸醫系師生跨海協助

快訊／猛烈大雨釀河水暴漲！　高雄六龜大津橋沙洲驚傳6人受困

犬殺情形嚴重低估　石虎保育跨區平臺邀6縣研商

童綜合社工努力受肯定　獲南山醫務社工獎團體組卓越獎

桃園龍潭警執行「靜桃專案」攔查20車　9車噪音超標

9月國際失智症月！竹山秀傳邀300長輩溪頭森呼吸　闖關活化大腦

民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌　盼落實離島服務

王育敏關懷若竹兒　認購百盒禮盒陪同做鳳梨酥

台南市議長盃高中職熱門音樂大賽　5隊參賽爭取冠軍

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

「誰下面是弟弟」學生驚呼　老師突意會到大笑掉出框

響應盧秀燕市長和平專案　刺客重機車隊送愛到偏鄉

金門爆牛結節疹　農業部特派10名獸醫系師生跨海協助

快訊／猛烈大雨釀河水暴漲！　高雄六龜大津橋沙洲驚傳6人受困

犬殺情形嚴重低估　石虎保育跨區平臺邀6縣研商

童綜合社工努力受肯定　獲南山醫務社工獎團體組卓越獎

桃園龍潭警執行「靜桃專案」攔查20車　9車噪音超標

9月國際失智症月！竹山秀傳邀300長輩溪頭森呼吸　闖關活化大腦

民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌　盼落實離島服務

王育敏關懷若竹兒　認購百盒禮盒陪同做鳳梨酥

台南市議長盃高中職熱門音樂大賽　5隊參賽爭取冠軍

楊謹華《為愛鼓掌》性諮詢顏正國讚男子漢　Ella床事卡住：很壓抑

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」老人急翻！背後原因辛酸

陳佩琪「存百萬現金」有說明　檢方抓「應曉薇便當會時機點」猛追

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅客錯愕不捨：怎麼會這樣

29歲男婚後「性行為困難」　泌尿醫檢查：GG被埋陷

陳俊秀賽前對富藍戈打擊率不到1成、吞5K　致勝打關鍵掌握失投球

新有菜親曝AV女優職業傷害！　羞吐「嘴巴運動」：下巴會非常痛

洪總賽前想說最多失3分　台鋼「蠶食」魔神樂

主審右胸挨球吻表情痛苦　平野惠一嚇一跳坦言很擔心

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

地方熱門新聞

高雄六龜大津橋沙洲驚傳6人受困

高雄長庚將接手經營大同醫院

全國高山型國家公園黑熊保育暨監測計畫明年上路

南消中元普渡新化義消捐贈物資濟弱勢機構

金門爆牛結節疹　農業部跨海協助

刺客重機車隊送愛到偏鄉

謝國樑偕張啓楷參訪六堵科技園區

犬殺情形嚴重低估　石虎保育跨區平臺邀6縣研商

文博會台南古蹟大升級！在夜光下遇見最美的台南

臺灣登山申請一站式服務網9／2上線

竹市落實新學期開學整備

醫療奉獻獎得主看偏鄉計畫認勢在必行

台南大益夜市香腸大腸爆食安疑慮衛生局責令限期改善

護鄉親生命！雲林交通安全月啟動

更多熱門

相關新聞

中市個人、家戶所得穩定成長

中市個人、家戶所得穩定成長

行政院主計總處公布去年家庭收支調查結果，112年台中市民平均每戶可支配所得約111.7萬元、平均每人可支配所得約39.4萬元，雙雙位居六都第四。

蔡壁如上班時間狂談民眾黨　盧秀燕撂重話了

蔡壁如上班時間狂談民眾黨　盧秀燕撂重話了

蔡壁如月領12萬薪還開YT+上節目挨轟　盧秀燕回應了

蔡壁如月領12萬薪還開YT+上節目挨轟　盧秀燕回應了

訪過星美英荷　盧秀燕持續推動城市交流

訪過星美英荷　盧秀燕持續推動城市交流

提醒盧秀燕　連勝文：黨主席要為所有花費買單

提醒盧秀燕　連勝文：黨主席要為所有花費買單

關鍵字：

盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

柯文哲複訊後遭檢方聲押禁見

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面