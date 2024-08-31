響應盧秀燕市長和平專案　刺客重機車隊送愛到偏鄉

▲臺中市不動產仲介經紀商業同業公會偕同刺客重機車隊及民間團體，響應盧市長和平專案募集物資送愛到和平區。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

臺中市不動產仲介經紀商業同業公會今（31）日響應盧秀燕市長今年6月20日「和平專案」的號召，邀請愛心志工夥伴募集民生食用品，一起到部落傳愛給需關懷戶，並以在地消費方式刺激地區觀光與經濟，實踐媽媽市長「振興和平經濟，打造幸福原鄉」的願景。

「部落傳愛，同享幸福」公益關懷活動由臺中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲發起，在臺中市政府運動局吳宗學專員以及臺中市議會古秀英議員服務處的協助下，結合了有巢氏房屋中區經管會、棣寶不動產有限公司、玄真堂、九龍六鳳靈修院與印第安刺客車隊等民間企業與團體，將200份民生物資，每份包含泡麵、醬油、罐頭、白米、飲料、沙拉油等，送往和平區博愛里松鶴社區活動中心，發放給當地需關懷戶，並致贈其中20戶關懷金，展現關懷原鄉的愛心。博愛里范忠文里長感謝善心單位對部落長輩的關愛，也致贈感謝狀表達誠摯謝意。

物資發放結束後，愛心夥伴們到松鶴部落的鱘龍魚餐廳用餐，以實際的行動支持在地經濟。其中印第安刺客車隊重型機車行駛於原鄉部落，浩浩蕩蕩的氣勢吸引居民目光，成為活動中亮眼的焦點。運動局吳專員表示：「藉由此次『部落傳愛，同享幸福』公益關懷活動拋磚引玉，期盼市民朋友都能響應媽媽市長的號召，來到好山好水的和平區谷關消費，感受泰雅山林的幸福滋味。」