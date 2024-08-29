蔡壁如上班時間狂談民眾黨　盧秀燕撂重話：上班時間勿談黨務

記者游瓊華／台中報導

民眾黨內帳風暴持續延燒，台中市議員不滿被稱為「民眾黨之母」的蔡壁如身為台中市政府顧問，月領市府12萬薪水，卻到處參加談話節目聊民眾黨。對此，盧秀燕撂重話提到，希望大家能專心市政，強調從自己擔任市長五年半以來，上班時間不談選舉，也不談黨務，而且是由自己以身作則。不過被問到蔡壁如是否應該請辭？盧秀燕則未回應，轉身離開。

▲蔡壁如上班時間狂談民眾黨，台中市長盧秀燕撂重話直言：上班時間不談黨務，且是由她以身作則。（圖／記者游瓊華翻攝）



蔡壁如日前與中天電視合作，開設網路節目《壁咚政治》擔任主持人，卻只播了一集就喊卡。民進黨市議員群起砲轟，蔡壁如擔任12職等有給職市政顧問，領市民納稅錢，但打開電視、網路卻可看到蔡壁如上政論節目評論民眾黨黨內事務，影響市民觀感，要求盧秀燕約束相關高階公務員行為，避免此類爭議再次發生。

盧秀燕今天出席台中市議會，在開議前受訪表示，公務人員有參政權，法律有一定的保障；不過從她擔任市長五年半以來，大家可以注意到，希望大家都能專心市政，上班時間不談選舉，也不談黨務，而且是由她以身作則，這五年半以來都是這樣子做，希望台中市政府全體同仁，都能遵守跟配合，謝謝大家。

只不過，媒體追問蔡壁如是否應該請辭？盧秀燕則未回應，轉身就離開。