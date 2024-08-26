提醒盧秀燕「黨主席為所有花費買單」　連勝文：連我都壓力超大

▲連勝文說黨務費用壓力大到自己晚上都睡不著。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席明年改選，現任黨主席朱立倫展現拚連任企圖心，而被視為最被黨內看好代表參選2028總統大選的台中市長盧秀燕，持續鴨子划水，但尚未做出是否參選決定。國民黨副主席連勝文今（26日）接受專訪時表示，誰要選黨主席自己都尊重，重點是選上主席之後，要記得國民黨所有花費、需要花錢的時候，要買單，「在這位置上沒人逃的了，不是只有主席一個人要承擔買單的責任，連我都是壓力大到晚上睡不著！」

連勝文接受《中午來開匯》節目主持人黃光芹專訪指出，朱立倫於2021年10月就任，隔年面臨九合一地方選舉，接著不到一年多又是總統大選，花了多少錢哪！連他自己身為副主席有時候壓力大到晚上睡不著覺，因為不是只有主席一個人要承擔買單的責任，那是包括副主席、中常委，都要承擔的責任。

連勝文舉例，有一次國民黨宴請媒體記者，他甚至還不太敢吃，要確認朱立倫買單才敢吃，「講真的，我當上副主席後，那是第一次跟國民黨人士們在四星級飯店吃飯」；連勝文坦言，就算這次侯友宜、趙少康總統大選的選舉補助款是全部捐給黨中央，但扣掉花費以後，依然所剩無幾。

連勝文強調，誰要選黨主席他都覺得很棒，但重點是選上主席後，國民黨所有花費要買單喔！「請吃飯大家都說要來，買單時就跑光，沒有這種事啦！」誰都可以來選，可是選上記得，國民黨花錢時一定要買單。

至於是否支持台中市長盧秀燕參選黨主席，連勝文表示，無論是選黨主席或是挑戰總統，都要給盧秀燕時間與空間好好想清楚，一切事都該謀定而後動，「國民黨的任何職位就是跳火坑，而且沒有一場總統選舉不搞掉半條命」，而且盧秀燕現在台中市長做得好好的，為什麼要逼人家表態？這樣其實是害她，打開門讓大家攻擊她。連勝文認為，盧秀燕對台中市民有承諾，現在專心在市政上，才是最重要的事。

連勝文認為，許多國民黨的縣市首長，在任期內沒有做完就出來競選，通常都會遭到國民黨支持者痛罵；但是民進黨縣市首長若是中途落跑，他們的選民卻可以接受，因此要讓盧秀燕慢慢考慮。