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人口移入就業機會增加！中市個人、家戶所得穩定成長

▲▼ 台中市,家庭所得,盧秀燕,經濟發展,產業升級。（圖／台中經發局提供）

▲台中市民平均每戶可支配所得、平均每人可支配所得，雙雙位居六都第四。（圖／台中經發局提供）

地方中心／綜合報導

行政院主計總處公布去年家庭收支調查結果，112年台中市民平均每戶可支配所得約111.7萬元、平均每人可支配所得約39.4萬元，雙雙位居六都第四。台中市經濟發展局指出，自市長盧秀燕108年上任以來迄112年，平均每戶可支配所得從108.2萬成長至111.7萬，平均每人可支配所得則從35.2萬成長至39.4萬。

經發局長張峯源表示，家庭收支調查是政府改善人民生活、制定社會福利政策的重要依據，其中重要經濟指標「每戶可支配所得」，即家庭所得總額，減去無法自由支配使用的非消費性支出，如各式賦稅、利息、保費、禮金後，即為可支配所得，可用在消費或儲蓄；其中「家庭所得」涵蓋家庭成員的薪資收入、利息收入、分紅、執業所得及獲得捐贈、政府各種津貼等，又以與產業結構密不可分的薪資收入占大宗。

張局長說明，從提升所得面部分，台中產業結構以精密機械製造業為核心，近年來已逐步跨入航太、半導體、風電等高附加價值產業，搶攻國際市場如美國奇異、空中巴士高階訂單，加上近年來高科技產業如美光、台積電擴大台中投資布局，帶動相關龐大供應鏈如設備、檢測、原料商移入，創造高階就業機會。

另外，台中繼106年躍升全國第二大城以來，受惠企業投資持續成長，加上中台灣獨有的交通區位優勢，帶動中部9縣市人口遷入台中就業，今年4月人口再度突破285萬大關，也挹注家戶所得持續攀升。

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