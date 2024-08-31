　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打開吉伊卡哇扭蛋「驚見神秘1物」　她才知中獎！內行人：限定禮物

▲▼ 。（圖／liz._.yooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲吉伊卡哇扭蛋裡，還有小驚喜。（圖／liz._.yooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

藏壽司聯名吉伊卡哇，但也引來狂點布丁、代吃的亂象，業者宣布提前至9月2日結束活動。而一名女網友驚訝表示，去高雄時代大道店用餐，發現扭蛋藏了一張紅色小卡，原來是該店的限定活動，讓她幸運獲得可愛卡套。另有網友分享，「我用這個抽到卡娜赫拉兔兔的杯墊！」

一名女網友「liz._.yooo」在Threads表示，她去藏壽司用餐時，在「吉伊卡哇」扭蛋裡發現有驚喜，有一張紅色神秘小卡，上頭寫著「本店限定，恭喜中獎，射的・千本くじ券，請持本券至遊戲區」，讓原PO又驚又喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票網友都好奇真相，「卡後續，好神奇的東西」、「太有趣了吧」、「感覺超酷」、「好想知道是什麼！有去的話可以更新」。

同樣也幸運抽到小卡的網友分享，「這是高雄時代大道店才有的」、「這是時代大道店專屬的活動，抽到遊戲券可以到專屬的遊戲區玩遊戲（抽籤或射擊）有機會獲得禮物」、「那個是可以到門口玩遊戲的券！而且不是每顆扭蛋都有！那天也有扭到」、「我用這個抽到卡娜赫拉兔兔的杯墊」、「我之前也有拿到！我去抽到一等賞的藏壽司袋子」、「可以玩小遊戲，我抽到藏壽司的招財貓玻璃杯很可愛」。

原PO也回應後續，確實是高雄時代大道店限定遊戲沒錯，可以選擇「射的」或「千本」這兩種遊戲，而她選擇千本，「結果抽到四等獎，選了卡套。」

本文獲得原PO授權

▼原PO拿到卡套小禮物。（圖／liz._.yooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／liz._.yooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由 @liz._.yooo 發佈
在 Threads 查看
ET快訊
快訊／8縣市豪大雨特報！
快訊／柯文哲遭聲押禁見！
郭彥甫曬「柯文哲大笑畫作」：祝好運了阿北！
快訊／田曉雯、林姿妤勇闖帕運桌球女雙金牌戰
醫開噴高雄國賓「容積率1142％」！　市府說話了
美31歲知名球星「遭酒駕撞死」！　球迷湧哀悼
仍有「警報級大雨」！日本下周可能出現龍捲風

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／8縣市豪大雨特報！入夜雨彈持續　最新警戒區域曝光

打開吉伊卡哇扭蛋「驚見神秘1物」　她才知中獎！內行人：限定禮物

全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」　網曝經驗：我也有

5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

越替人想=運氣越好！日本腦科學家：助人被稱讚的喜悅就像收到錢

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

「誰下面是弟弟」學生驚呼　老師突意會到大笑掉出框

快訊／8縣市豪大雨特報！入夜雨彈持續　最新警戒區域曝光

打開吉伊卡哇扭蛋「驚見神秘1物」　她才知中獎！內行人：限定禮物

全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」　網曝經驗：我也有

5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

越替人想=運氣越好！日本腦科學家：助人被稱讚的喜悅就像收到錢

輪椅羽球女將楊伊宸單打、女雙皆止步小組賽　結束首次帕運之旅

兄弟球迷助陣！悍將主場吸引10628人進場　創本季新莊最多觀眾

小吳加拿大逛街遇小偷！　「包包瞬間消失」驚慌過程曝光

快訊／8縣市豪大雨特報！入夜雨彈持續　最新警戒區域曝光

柯文哲遭聲押禁見！京華城容積率案涉圖利　法律攻防進入下一回合

快訊／柯文哲複訊後遭檢方聲押禁見！

「韓粉五虎將」陳清茂現身北檢　聲援柯文哲：政治追殺過於明顯

避免「疲勞性骨折」復發　林孝程注重預防措施

警犬福星退休了領犬員爸領養　侯友宜狂摸：以後少一個乖孫啦

郭彥甫曬「柯文哲大笑畫作」：祝好運了阿北！　親解發文意義

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

律師「一句話解釋」柯文哲動機！　認看了難過：何必折磨自己

美國模式預測「下個颱風挑戰強颱」　專家憂：非常靠近台灣

熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

當庭逮捕柯文哲！他曝狠招「不讓1畫面流出」

現在誰去墾丁消費？業者曝最大客群：1晚賺2萬

柯文哲疲勞轟炸19小時　他嘆「2句話」就能搞死你

生理期「妹子愛用1物」飄味道　全場尷尬：同事都知道

快訊／7縣市大雨特報　警戒到入夜

醫：柯文哲正用他的苦難告訴大家，這是一個什麼樣的國家

周末午後雷雨襲2地　下周可能有雙颱接力生成

更多熱門

相關新聞

扭蛋提早20天喊卡！吉伊卡哇粉狂灌藏壽司FB

扭蛋提早20天喊卡！吉伊卡哇粉狂灌藏壽司FB

日本超人氣角色「吉伊卡哇」與藏壽司聯名，推出18款限定扭蛋，掀起粉絲爆吃潮。不過藏壽司今（30）日上午9點突然宣布，原本吉伊卡哇扭蛋活動舉辦到9月22日結束，但因大受好評，「預計提前於9/2結束，深表歉意，敬請見諒」，不少粉絲便湧入FB留言，「太離譜呀」、「我他X髒話都飆出來了！」

人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

藏壽司吉伊卡哇扭蛋喊卡！官網癱瘓

藏壽司吉伊卡哇扭蛋喊卡！官網癱瘓

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

養牌30年　男用「愛妻電話碼」買彩券中獎

養牌30年　男用「愛妻電話碼」買彩券中獎

關鍵字：

藏壽司吉伊卡哇扭蛋驚喜小卡中獎

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

柯文哲解返北檢偵訊　館長發文：走了

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面