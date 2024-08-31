打開吉伊卡哇扭蛋「驚見神秘1物」　她才知中獎！內行人：限定禮物

▲吉伊卡哇扭蛋裡，還有小驚喜。（圖／liz._.yooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

藏壽司聯名吉伊卡哇，但也引來狂點布丁、代吃的亂象，業者宣布提前至9月2日結束活動。而一名女網友驚訝表示，去高雄時代大道店用餐，發現扭蛋藏了一張紅色小卡，原來是該店的限定活動，讓她幸運獲得可愛卡套。另有網友分享，「我用這個抽到卡娜赫拉兔兔的杯墊！」

一名女網友「liz._.yooo」在Threads表示，她去藏壽司用餐時，在「吉伊卡哇」扭蛋裡發現有驚喜，有一張紅色神秘小卡，上頭寫著「本店限定，恭喜中獎，射的・千本くじ券，請持本券至遊戲區」，讓原PO又驚又喜。

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文章曝光後，一票網友都好奇真相，「卡後續，好神奇的東西」、「太有趣了吧」、「感覺超酷」、「好想知道是什麼！有去的話可以更新」。

同樣也幸運抽到小卡的網友分享，「這是高雄時代大道店才有的」、「這是時代大道店專屬的活動，抽到遊戲券可以到專屬的遊戲區玩遊戲（抽籤或射擊）有機會獲得禮物」、「那個是可以到門口玩遊戲的券！而且不是每顆扭蛋都有！那天也有扭到」、「我用這個抽到卡娜赫拉兔兔的杯墊」、「我之前也有拿到！我去抽到一等賞的藏壽司袋子」、「可以玩小遊戲，我抽到藏壽司的招財貓玻璃杯很可愛」。

原PO也回應後續，確實是高雄時代大道店限定遊戲沒錯，可以選擇「射的」或「千本」這兩種遊戲，而她選擇千本，「結果抽到四等獎，選了卡套。」

本文獲得原PO授權

▼原PO拿到卡套小禮物。（圖／liz._.yooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

