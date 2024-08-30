　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

扭蛋活動提早20天喊卡！吉伊卡哇粉狂灌藏壽司FB：傷害粉絲心

▲藏壽司將首度日本人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ）合作。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司和吉伊卡哇推出聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本超人氣角色「吉伊卡哇」與藏壽司聯名，推出18款限定扭蛋，掀起粉絲爆吃潮。不過藏壽司今（30）日上午9點突然宣布，原本吉伊卡哇扭蛋活動舉辦到9月22日結束，但因大受好評，「預計提前於9/2結束，深表歉意，敬請見諒」，不少粉絲便湧入FB留言，「太離譜呀」、「我他X髒話都飆出來了！」

「藏壽司」透過臉書粉專發文表示，感謝「藏友」對吉伊卡哇扭蛋的熱情響應和支持，原本活動至9月22日結束，但因為大受好評，所以預計提前於9月2日結束，「深表歉意，敬請見諒」。藏壽司也指出，2日起參加投盤抽扭蛋活動時，「會抽到『吉伊卡哇』或『壽司寵物』扭蛋，敬請各位藏友們把握機會」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有網友失望留言，「你們繼續用你們的銷售方式去傷害我們粉絲的心情」、「吉依卡哇初階就讓我碰壁了～第一天資料夾還沒拿到，下班趕著去說八點剛送完了…哈！」「太離譜呀～提早20天」、「大受好評 ... 以為要延長餒」、「大受好評所以提前結束是哪招。」

不過，也有人表示支持，「員工辛苦了」、「員工們終於能好好休息了」、「總算想吃的人可以吃到了」、「太棒了，我那時候還在想，會不會去吃的時候品質有差。看一堆文都說布丁缺貨，不然就是壽司解體。」

還有網友指出，「日本第一周就沒了，扭蛋是固定數量的，限量就是殘酷」、「日本當初好像也是提前結束」、「這種授權通常都是一次講好多少量，不是你要追加就追加。」相較之下，台灣的「吉伊卡哇」扭蛋活動還維持了一周多，「日本藏壽司也是大概一周就全部扭完，也沒補，台灣當然就更不可能了。」

ET快訊
柯文哲成第三位遭搜索黨主席　時力曝當年作法籲黃國昌找回初心
恐怖畫面曝！超巨聯結車右轉　8歲童捲進車底
「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷灌爆
柯文哲遭檢調搜索　李艷秋轟：昔日正義凜然的模樣噁不噁心？
挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題
中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費
柯文哲稱史上第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快要開學了「大學生怎麼穿搭？」　學姐答案爆共鳴

南部首家旗艦店來了！宜得利進駐高雄大立百貨　佔地近千坪

一票人崩潰「臉書APP黑化」　以為壞掉了！內行猜1原因曝光

「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷！網灌爆：就等大場面

扭蛋活動提早20天喊卡！吉伊卡哇粉狂灌藏壽司FB：傷害粉絲心

葉菊蘭今接任圓山飯店董座　盼「帶領台灣觀光走向新世代」

季節限定版生態奇觀　梅山鄉「萬鷺朝鳳」黃頭鷺群聚盤旋

柯文哲稱珍惜每一塊錢！小草「小額捐款」力挺：期待阿北滿血回歸

上周交通死亡奪21人命　1縣市惡化「交通部啟動輔導」

快訊／大雷雨再轟2縣市　國家警報又響

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

快要開學了「大學生怎麼穿搭？」　學姐答案爆共鳴

南部首家旗艦店來了！宜得利進駐高雄大立百貨　佔地近千坪

一票人崩潰「臉書APP黑化」　以為壞掉了！內行猜1原因曝光

「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷！網灌爆：就等大場面

扭蛋活動提早20天喊卡！吉伊卡哇粉狂灌藏壽司FB：傷害粉絲心

葉菊蘭今接任圓山飯店董座　盼「帶領台灣觀光走向新世代」

季節限定版生態奇觀　梅山鄉「萬鷺朝鳳」黃頭鷺群聚盤旋

柯文哲稱珍惜每一塊錢！小草「小額捐款」力挺：期待阿北滿血回歸

上周交通死亡奪21人命　1縣市惡化「交通部啟動輔導」

快訊／大雷雨再轟2縣市　國家警報又響

嘉義中埔分局攜手鄉長　開學日守護童交通安全

熊熊心疼「友被亂爆八卦」！　罕見動怒：沒頭像講話都不用負責

用科技實現金融目標！精誠資訊、富蘭克林打造退休理財智慧工具

小學數學「1.2+6.8」=？　兒答案寫8被打叉…老爸聽原因傻了

快訊／林俊易左手重砲強勢出擊　轟下南韓公開賽男單4強門票

出庭辱罵法官「混蛋、無恥」　律師張靜被控侮辱一審判罰金8千

嘉義區監理所強化貨運業者宣導　強化行人路權及路口安全

台南新光三越改裝迎4間南部首櫃　BEAMS 9月開幕賣獨家款

亞航0元機票明中午開搶！飛馬爾地夫7000有找　越捷航空全航線8折

育創盃開打！永慶加盟四品牌桃區經管會　行動支持體育活動發展

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

生活熱門新聞

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

李奧納多給178萬小費　餐廳服務生當場落淚

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

「摩羯」颱風可能下周生成　不排除侵台機率

85度C外帶蛋糕直接放塑膠袋！她見紙盒消失傻眼

律師開批柯文哲手法低劣：為何淪落到這？

「渣男政策」大缺500員　代理教師淪免洗

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

快訊／國家警報響「11縣市大雨特報」　大雷雨襲3地

快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落未果」折返桃機　旅客嚇壞

全台飲料店禁塑膠杯！9月新制懶人包　「46項達文西手術」納健保

柯文哲請假3個月　吳子嘉曝目的：為了保住這個

高雄「最美魚市場」宣布：9月1日起暫停營業

更多熱門

相關新聞

人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

「藏壽司X吉伊卡哇（ちいかわ）」合作推出18款限定扭蛋，活動原定舉辦到9月22日，因消費者反應熱烈，今（30）日宣布扭蛋活動將提前於9月2日結束，消息一出不僅官網一度癱瘓，門市也湧入大批人潮排隊，現場更暫停發放現場候補號碼牌。

藏壽司吉伊卡哇扭蛋喊卡！官網癱瘓

藏壽司吉伊卡哇扭蛋喊卡！官網癱瘓

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

澀谷有超萌「吉伊卡哇拉麵店」

澀谷有超萌「吉伊卡哇拉麵店」

藏壽司滿額贈送吉伊卡哇資料夾

藏壽司滿額贈送吉伊卡哇資料夾

關鍵字：

吉伊卡哇藏壽司扭蛋

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面