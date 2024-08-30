扭蛋活動提早20天喊卡！吉伊卡哇粉狂灌藏壽司FB：傷害粉絲心

▲藏壽司和吉伊卡哇推出聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本超人氣角色「吉伊卡哇」與藏壽司聯名，推出18款限定扭蛋，掀起粉絲爆吃潮。不過藏壽司今（30）日上午9點突然宣布，原本吉伊卡哇扭蛋活動舉辦到9月22日結束，但因大受好評，「預計提前於9/2結束，深表歉意，敬請見諒」，不少粉絲便湧入FB留言，「太離譜呀」、「我他X髒話都飆出來了！」

「藏壽司」透過臉書粉專發文表示，感謝「藏友」對吉伊卡哇扭蛋的熱情響應和支持，原本活動至9月22日結束，但因為大受好評，所以預計提前於9月2日結束，「深表歉意，敬請見諒」。藏壽司也指出，2日起參加投盤抽扭蛋活動時，「會抽到『吉伊卡哇』或『壽司寵物』扭蛋，敬請各位藏友們把握機會」。

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看到貼文後，就有網友失望留言，「你們繼續用你們的銷售方式去傷害我們粉絲的心情」、「吉依卡哇初階就讓我碰壁了～第一天資料夾還沒拿到，下班趕著去說八點剛送完了…哈！」「太離譜呀～提早20天」、「大受好評 ... 以為要延長餒」、「大受好評所以提前結束是哪招。」

不過，也有人表示支持，「員工辛苦了」、「員工們終於能好好休息了」、「總算想吃的人可以吃到了」、「太棒了，我那時候還在想，會不會去吃的時候品質有差。看一堆文都說布丁缺貨，不然就是壽司解體。」

還有網友指出，「日本第一周就沒了，扭蛋是固定數量的，限量就是殘酷」、「日本當初好像也是提前結束」、「這種授權通常都是一次講好多少量，不是你要追加就追加。」相較之下，台灣的「吉伊卡哇」扭蛋活動還維持了一周多，「日本藏壽司也是大概一周就全部扭完，也沒補，台灣當然就更不可能了。」